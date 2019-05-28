Жизнь после шоу: один день Валерии Адлейба

О том, как складывается судьба бывшей участницы Суперсезона проекта "Ты супер!" Валерии Адлейба, почему жалуется мама и на что у юной певицы не хватает времени, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik

Не до сна

Победительница первого сезона телешоу "Ты супер!" Валерия Адлейба преподнесла своим поклонникам сенсацию - в прямом эфире полуфинала она сообщила о решении покинуть третий сезон.

Лера вернулась домой в Сухум, где ее ждал не отдых, а "погоня за знаниями" - пришлось наверстывать школьную программу.

"Где-то неделю я просто сидела, смотрела на доску и понимала, что ничего не понимаю", - признается Лера.

© Sputnik / Томас Тхайцук Лера Адлейба в школе

Несмотря на пропуски, девочке все же удалось окончить четверть без троек. Лера признается – многие учителя сделали поблажки, хвалили за достойный поступок на проекте.

"Когда я приехала в школу, все меня очень хорошо встретили, обнимали, целовали, срывали уроки, чтобы поздравить. А бабушка мне призналась, что такого ажиотажа не было даже после моей победы в первом сезоне. И вообще, многие стали писать в интернете, что этот благородный поступок", - рассказала она.

После уроков Лере приходилось практически каждый день ездить в Очамчыру, где проходят репетиции финала музыкального конкурса "Орфей". Параллельно она готовится к конкурсу "Новая волна" в Крыму, где выступит как приглашенный гость вместе с другими участниками суперсезона.

© Sputnik / Томас Тхайцук Лера Адлейба на съемках видеоклипа

"В это раз я буду петь с Олегом Газмановым его новую песню "Никогда не проси". Она очень драйвовая, веселая, мне очень нравится. А еще я увижу своих друзей из Суперсезона, уже успела по ним соскучиться", - призналась она.

Почувствовать себя принцессой

Последний день перед отъездом на "Новую волну" самый загруженный. Нужно успеть забрать концертное платье, подобрать туфли, провести последние репетиции и собрать чемодан.

В этот раз на "Новой волне" Лера выступит в розовом платье-пачке из фатина от дизайнера Лолиты Квициния. На его создание ушло всего две недели, дизайнеру пришлось подстроиться под плотный график певицы.

© Sputnik Валерия Адлейба примеряет платье

В повседневной жизни Лера редко носит нарядные платья, предпочитает джинсы и кроссовки.

"Но иногда хочется почувствовать себя принцессой. У меня очень много сценических костюмов еще с первого сезона "Ты супер!", но они все уже мне стали малы, и я раздала их младшим сестричкам ", - рассказала девочка.

По словам мамы певицы Мадины Эшба, с первого сезона изменились не только наряды Леры, но и она сама.

"Она сейчас переживает переходный возраст, и это очень ярко проявляется. Она начала мне перечить, не всегда соглашается с моим мнением, мне это не совсем нравится", - улыбается она.

Летние каникулы Валерия планирует посвятить учебе и занятиям в Музыкальном училище. Впереди у певицы девятый класс и первые экзамены.