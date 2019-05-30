Мечты сбываются: Sputnik и фонд "Киараз" исполнили детские желания

Мечты восьми подопечных благотворительного фонда "Киараз" сбылись. Они прокатились на катере вдоль побережья Сухума и даже порулили судном, спели песню со "звездой", покатались на детском поезде и гироскутерах.

О том, какие эмоции испытали юные "матросы" в море, какой неожиданный сюрприз выловили из воды и с кем из эстрадных артистов Абхазии они встретились на столичной набережной, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

На борту "корвета"

К Международному дню защиты детей Информационное агентство Sputnik Абхазия совместно с благотворительным фондом "Киараз" исполнило несколько пусть небольших, но заветных желаний детей, чьи семьи находятся в сложной ситуации.

Ребята с нетерпением ждали начала путешествия в тени под олеандрами на сухумской набережной. Шестеро из восьми детей никогда раньше не заплывали в море на катере, и этот день для них был особенным. Марика Пачулия призналась, что испытывает страх перед отплытием, но постарается его перебороть, и у нее это хорошо получилось. Лаша Чхеидзе предвкушал увидеть красивые пейзажи.

"Корвет" с бортовым номером 911 МЧС Абхазии, на котором нам предстояло выйти в море, был пришвартован у столичного пирса. Пассажиров встретил начальник Госинспекции по маломерным судам Тенгиз Сабуа. Он проконсультировал ребят, как надо себя вести на борту, и на каждого надел ярко-оранжевые спасательные жилеты.

© Sputnik / Томас Тхайцук Sputnik и фонд "Киараз" исполнили детские желания

"В принципе, ничего опасного нет, но надо знать кое-какие моменты. Сейчас мы вас посадим на катер. К леерам, это наружные боковые части судна, прислоняться нельзя, так как на большом ходу из катера можно вывалиться. Мы будем за этим следить. Сейчас мы посадим вас в рубку, где есть столы и стулья. Будете смотреть из окон", - рассказал Сабуа и напомнил ребятам, что все судна не плавают, а ходят.

Пресс-секретарь Sputnik Абхазия Илона Авилова планировала провести нас до катера и вернуться обратно, но бирюзовое море, яркое солнце и веселая компания заставили ее передумать и "запрыгнуть" в катер вместе со всеми. В рубке "корвета" гостей принимал командир судна Валерий Попов. Он поприветствовал пассажиров и попросил занять места.

Катер внутри слегка напоминает ресторан на плаву. В небольшом помещении уместилось три стола с лавочками с двух сторон. Командир сидит перед ними, а рядом еще одно удобное кожаное кресло, видимо, для помощника. Свободное место занял десятилетний Автандил, который мечтает стать моряком, но в пределах абхазских вод.

© Sputnik / Томас Тхайцук Sputnik и фонд "Киараз" исполнили детские желания

Автандил первым вызвался порулить. Немного освоившись, он рассказал, что машину пока водит лучше, чем катер. Марика снова решила преодолеть одну из своих фобий и тоже попросила пустить ее за штурвал. Она призналась, что водить катер не так-то легко, как кажется на первый взгляд.

За бортом показались разноцветные шарики, и дети оживились. Командир успокоил пассажиров и пообещал подплыть ближе, чтобы выловить сюрприз из воды. Воздушных шаров еще не было, а ребятня уже распределила между собой, кому какой достанется. Находку выловили с помощью гарпуна. Автандил "забронировал" шарик в форме звезды, на котором, как оказалось, было написано "любимому мужу", что вызвало смех среди его сверстников.

Отплыв от берега на несколько километров, катер заглушили. Детям разрешили выйти из рубки и насладиться красотами. Справа от судна открывался вид на бесконечную морскую гладь, а слева – на побережье в районе сухумского маяка, заснеженные шапки гор на его фоне и покрытые зеленью холмы. Несколько минут дети задумчиво смотрели на все это, пока вблизи не показались дельфины, выпрыгивавшие из воды то с одной, то с другой стороны.

© Sputnik / Томас Тхайцук Sputnik и фонд "Киараз" исполнили детские желания

Вместо запланированных 30 минут, путешествие длилось около часа. Довольные, и не только дети, но и взрослые, вернулись на берег. Руководитель благотворительного фонда "Киараз" Кадыр Аргун и его подопечные поблагодарили сотрудников ГИМС за подарок.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мы не выдерживаем: благотворительная организация "Киараз" просит о помощи

Тенгиз Сабуа отметил, что их структура впервые взяла на борт детей, которых он похвалил за хорошее поведение.

Звезда эстрады и сигвей

На этом приятные "бонусы" в преддверии праздника не закончились. Сестры Алиса и Анелла Квициния загадали желание спеть вместе с Хиблой Мукба. Популярная артистка согласилась исполнить желание девочек и пришла на набережную Сухума в условленное время. Увидев кумира, Алиса побежала к ней навстречу и бросилась в ее объятия.

"О, Хибла Мукба!" - удивился один из ребят.

Певица пришла не с пустыми руками. Она подарила поклонникам студийный альбом с ее песнями, с песнями Автандила Конджария и Хатуны Тарба. По просьбе детишек Мукба оставила автограф на каждом из этих дисков.

Из всех композиций абхазской артистки Алисе и Анелле, которые мечтают стать певицами, больше всего нравится песня "Сан" (мама - ред.). Ее они и спели вместе. Сначала девочки немного смущались, но быстро вошли "во вкус" и стали петь громче.

© Sputnik Sputnik и фонд "Киараз" исполнили детские желания

Это трио навело Мукба на мысль о том, чтобы пригласить сестер Квициния на следующий кастинг вокального проекта "Абжьызхоу". Девочки обещали подумать. Популярная певица также пригласила всех своих новых знакомых на концерт участников этого проекта, который будет проходить в Сухуме с 24 по 26 июня.

Следующими в списке развлечений были гироскутеры. Некоторые из ребят уже катались на сигвеях, но не все. Они быстро разобрали двухколесный транспорт и так же быстро освоились на них. Мальчики и девочки пытались удивить друг друга тем, как смело и шустро они едут. Кто-то даже потерял обувь во время очередного круга, но ненадолго. Вишенкой на торте стала поездка на паровозике по набережной.

Владелец гироскутеров и поезда Астамур Смыр рассказал, что два года назад к нему обратились представители фонда "Киараз", и он с удовольствием согласился бесплатно предоставить свои услуги.

© Sputnik / Томас Тхайцук Sputnik и фонд "Киараз" исполнили детские желания

"Это же дети. Помогаем чем можем, что в наших силах. Как можно отказать", - сказал Астамур.

Около тридцати подопечных "Киараза" поедут на праздники в Сочи. Абхазские соотечественники, которые там проживают, оплатили их пребывание в одной из гостиниц, отметил руководитель фонда Кадыр Аргун.

"Нам оказали поддержку не только в Абхазии, но и наши друзья в Сочи. Они бесплатно предоставили нам отель на двое суток, а Министерство по курортам республики выделило нам транспорт. Мы посетим праздничные мероприятия в "Сочи-парке", дети покатаются на аттракционах. Также планируем повезти их на Красную поляну", - рассказал Аргун.

Международный день защиты детей ежегодно отмечают в десятках стран мира 1 июня.