Минздрав Абхазии: по российскому полису ОМС можно получить не все медуслуги

О том, как идет выдача полисов российской системы обязательного медицинского страхования жителям Абхазии, сколько человек уже получили помощь на территории России, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Три пункта вместо семи

Процесс выдачи полисов обязательного медицинского страхования идет беспрерывно, сказала в интервью Sputnik заместитель министра здравоохранения Абхазии Алиса Ардзинба. На сегодняшний день уже изготовлено 47 тысяч 210 полисов, из них выдано 46 тысяч 910 полисов.

"Процесс выдачи полисов обязательного медицинского страхования продолжается в том же порядке, что планировался изначально. Ранее у нас действовало семь пунктов выдачи, сейчас они сокращены до трех. Есть постоянно действующие пункты в Сухуме в Республиканской больнице, а также в Гудаутской и Гагрской районных больницах (время работы с 9:00 до 17:00 c понедельника по пятницу – ред.)", - сообщила она.

В других районах все пункты по приему документов и выдаче полисов ОМС свою работу уже завершили.

"Изначально эти пункты были расположены в каждом районном центре, такое распределение было потому, что нужно было предоставить полисы основной массе населения. У нас были данные по численности людей по каждому району, к примеру, в Агудзере практически 85% населения уже получили полисы, и уже нет потребности в пункте выдачи. Для страховой компании это финансовая нагрузка, она на полном самобеспечении, следовательно, им нерационально иметь там пункт", - говорит Алиса Ардзинба.

Из тех людей, которые не получили полисы обязательного медицинского страхования чаще всего это те, кто не имеет российского гражданства, либо те, кто по каким-то причинам не обратился.

Если кто-то не успел сдать документы на получение полиса по месту жительства, то он это может сделать в любом из трех действующих пунктов.

"В Очамчырском районе остались изготовленные полисы, однако они не востребованы. Поэтому сказать, что у нас есть какие-то задержки в выдаче или в приеме документов по полисам ОМС, их не существует. Многие люди спрашивают, была ли приостановлена выдача полисов в какой-то момент. Приостановки не было, просто майские праздники в России затяжные, и поэтому в этот период выдача документов и прием не велись", - проинформировала Алиса Ардзинба.

На лечение

Заместитель министра здравоохранения сообщила, что в течение 2019 года уже выдано 171 направление жителям Абхазии на прохождение лечения в Российской Федерации по полисам обязательного медицинского страхования. В 2018 году было выдано 83 направления.

"При этом нужно отметить, что люди обращаются не только с направлениями. Направления нужны, если мы говорим о плановой ситуации, есть люди, которые обращаются в экстренном порядке. Таких пациентов, которые обратились за помощью в разные лечебные учреждения России, по нашим данным, около 470 человек. Это те люди, которые без участия Минздрава, находясь на той или иной территории, самостоятельно обращаются за медицинской помощью", - говорит Ардзинба.

Она пояснила, что жители республики не всегда понимают, что полис обязательного медицинского страхования не покрывает все виды услуг.

"Есть базовые услуги, которые входят в полис ОМС, включая высокотехнологичную специализированную помощь. Но есть также большой спектр услуг медицинского характера, который выходит за рамки обязательного медицинского страхования", - отметила замминистра.

К примеру, если речь идет о болезни сердца и связанном с ней медицинском вмешательстве в виде шунтирования, стентирования, то это входит в ОМС. При этом есть менее сложные операции, которые не входят в перечень ОМС.

"Если мы говорим о том, какой объем входит в ОМС, то это лечение тех заболеваний, при устранении которых возможно продолжить жизнедеятельность человека. При этом такие виды, как протезирование коленных суставов, которые сопровождаются болевыми синдромами, но жизнедеятельность может продолжаться, то есть замена протезов не входит в список предоставляемых услуг по ОМС", - отметила Ардзинба.

Однако само оперативное вмешательство входит в ОМС, но протезы, которые будут вживляться, их можно приобрести только за свой счет.

"Есть ряд исследований, которые также выходят за рамки ОМС, к примеру, это офтальмологические услуги, то есть в каждом из направлений можно найти услуги, которые входят в ОМС и те, что не входят", - подчеркнула замминистра.

Алиса Ардзинба сообщила, что в перечень обязательного медицинского страхования входит весь спектр медицинских услуг связанных с лечением онкологических заболеваний.

Она призвала всех жителей Абхазии, у которых есть российское гражданство, оформить полисы обязательного медицинского страхования.

"Каждый, кто имеет право, но не оформил полис, может иметь проблемы. При наступлении экстренного случая гораздо сложнее мобилизоваться как Минздраву, так и самим гражданам. Мнение о том, что за пределами Краснодарского края полисы ОМС не действуют, не имеет основания, потому что есть достаточно большое количество медучреждений, которые работают с Минздравом Абхазии. Полис бесплатный, никакой нагрузки для граждан нет, при этом есть большое количество преимуществ", - сказала Ардзинба.

Минздрав Абхазии в 2018 году подписал межведомственные соглашения с Россией, в том числе с Минздравом Краснодарского края.

В 2018 году было принято и реализовано 12 целевых программ, в числе которых организация пунктов выдачи полисов ОМС, программа по обеспечению льготных категорий граждан лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, а также лечение граждан Абхазии за пределами республики, заметил министр.

Соглашение "О сотрудничестве в области организации страхования граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии, в системе обязательного медицинского страхования России и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях РФ" было подписано на встрече президентов Абхазии и России летом 2017 года.