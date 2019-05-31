"Японки" с табачком: сочинские таможенники пресекли незаконный ввоз сигарет

Более шестисот блоков сигарет пытались вывезти из Абхазии в Россию за прошедшую неделю.

СУХУМ, 31 мая — Sputnik. Четыре попытки незаконного ввоза сигарет из Абхазии в Россию пресекли сочинские таможенники, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе осмотра автомобиля "Honda Spike", следовавшего из Абхазии в Россию, под обшивками всех боковых дверей, а также в двери багажника были обнаружены тайники с сигаретами. В них были спрятаны 117 блоков и 12 пачек сигарет без акцизных марок.

Водитель, житель Абхазии, пояснил, что сигареты вез с целью отправки в места заключения на территории России.

Также были задержаны три автомобиля одной марки "Toyota Markxzio", "буквально нафаршированные сигаретами", говорится в сообщении Сочинской таможни.

"Сигареты были спрятаны под обшивками дверей, в механизмах стеклоподъемников, под обшивкой пола, крыши. Из машин было изъято более 483 блоков сигарет. Весь товар ввозился с целью продажи в России", - отметили в пресс-службе.

На сигареты и автомобили наложен арест, образцы табачной продукции направлены на товароведческую экспертизу. Возбуждено восемь дел об административных правонарушениях.

Тайники с сигаретами © Foto / Пресс-служба сочинской таможни

Тайники с сигаретами © Foto / Пресс-служба сочинской таможни

Тайники с сигаретами © Foto / Пресс-служба сочинской таможни 1 / 3 © Foto / Пресс-служба сочинской таможни Тайники с сигаретами

Всего таможенники изъяли за последнюю неделю более шестисот блоков сигарет.