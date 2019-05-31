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Граница по реке Псоу

"Японки" с табачком: сочинские таможенники пресекли незаконный ввоз сигарет

© Sputnik / Елена Нездоровина
В Абхазии
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Более шестисот блоков сигарет пытались вывезти из Абхазии в Россию за прошедшую неделю.

СУХУМ, 31 мая — Sputnik. Четыре попытки незаконного ввоза сигарет из Абхазии в Россию пресекли сочинские таможенники, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе осмотра автомобиля "Honda Spike", следовавшего из Абхазии в Россию, под обшивками всех боковых дверей, а также в двери багажника были обнаружены тайники с сигаретами. В них были спрятаны 117 блоков и 12 пачек сигарет без акцизных марок.

© Foto / Пресс-служба сочинской таможни
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Водитель, житель Абхазии, пояснил, что сигареты вез с целью отправки в места заключения на территории России. 

Также были задержаны три автомобиля одной марки "Toyota Markxzio", "буквально нафаршированные сигаретами", говорится в сообщении Сочинской таможни.

"Сигареты были спрятаны под обшивками дверей, в механизмах стеклоподъемников, под обшивкой пола, крыши. Из машин было изъято более 483 блоков сигарет. Весь товар ввозился с целью продажи в России", - отметили в пресс-службе.

На сигареты и автомобили наложен арест, образцы табачной продукции направлены на товароведческую экспертизу. Возбуждено восемь дел об административных правонарушениях.

  • Тайники с сигаретами
    Тайники с сигаретами
    © Foto / Пресс-служба сочинской таможни
  • Тайники с сигаретами
    Тайники с сигаретами
    © Foto / Пресс-служба сочинской таможни
  • Тайники с сигаретами
    Тайники с сигаретами
    © Foto / Пресс-служба сочинской таможни
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© Foto / Пресс-служба сочинской таможни
Тайники с сигаретами

Всего таможенники изъяли за последнюю неделю более шестисот блоков сигарет.

Теги:
сигареты, таможня, Сочи


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