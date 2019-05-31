Минфин Абхазии планирует рост доходов бюджета 2019 года на полмиллиарда рублей

СУХУМ, 31 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Общий объем расходной части бюджета Абхазии за 2019 год составит 8 миллиардов 932 миллиона рублей, отметил министр Абхазии Джансух Нанба на заседании Кабинета Министров Абхазии.

Доходная часть бюджета составит 8 миллиардов 111 миллионов рублей. Нанба уточнил, что в изначальном проекте закона "О Республиканском бюджете на 2019 год" общий объем государственного бюджета республики должен был составить 10 миллиардов 221 миллион рублей, общий объем расходов - 11 миллиардов 50 миллионов рублей.

По словам министра финансов, общий объем дохода республиканского бюджета в 2019 году увеличится на 470 миллионов 900 тысяч рублей. Из них 360 миллионов рублей составит финансовая помощь России в целях социально-экономического развития Абхазии, 60 миллионов 500 тысяч рублей - помощь России в рамках реализации Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии. Кроме того, планируется увеличение дохода Республиканского бюджета на 50 миллионов 400 тысяч рублей за счет увеличения общего допустимого улова рыбы и вылова во время осенней путины 2018-2019 годов.

Общий объем расходов на 2019 год увеличен до 1 миллиарда 166 миллионов рублей. На 59 миллионов увеличатся расходы на проведение ремонтно-восстановительных работ, на 8 миллионов 800 тысяч рублей возрастут расходы на содержание Абхазского государственного телевидения.

"Это происходит из-за включения в бюджетную смету доплат к заработной плате сотрудников, которые ранее осуществлялись из средств внебюджетного счета", - объяснил Нанба.

Сокращение в расходной части бюджета в 2019 году составят 13 миллионов 400 тысяч рублей, в том числе на содержание Народного Собрания Абхазии на 1 миллион 400 тысяч рублей, на структуру по управлению государственными дачами в республике на 637 тысяч рублей и на содержание Государственного управления связи и массовых коммуникаций на 3 миллиона 400 тысяч рублей.

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В рамках российско-абхазского соглашения о порядке софинансирования за счет средств России на повышение заработной платы работников госучреждений в сфере науки, образования, спорта, культуры и социального обслуживания граждан Кабинет Министров принял решение о повышении заработной платы работникам государственных учреждений.