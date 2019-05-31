Абхазский десант: кто представил республику на "Детской Новой волне-2019"

СУХУМ, 31 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Двенадцатилетняя певица из Абхазии Сара Абрамян выступит в финале "Детской Новой волны-2019" 31 мая в Ялте, первый конкурсный день финала состоялся 30 мая.

"Я в первый раз приехала на "Детскую Новую волну" в Крым, мне здесь очень нравится. Я познакомилась с разными добрыми людьми, мы подружились, и думаю, что и в будущем будем дружить", - отметила Сара Абрамян.

© Sputnik / Александр Полегенько Сара Абрамян

Во втором конкурсном дне певица из Абхазии исполнит песню "Птица".

"Я хочу поблагодарить жителей Абхазии, которые меня всегда поддерживают, пишут хорошие комментарии. Очень рада, что все любят меня и поддерживают", - сказала юная певица.

В качестве гостя на конкурс приглашена певица Валерия Адлейба.

© Sputnik / Александр Полегенько Валерия Адлейба

"Я буду петь с участницей прошлых лет Лизой Трофимовой, на сцену выйдем вместе с Олегом Газмановым. Мы участвуем в номерах, которые исполняет хор академии Игоря Крутого", - говорит Адлейба.

По ее словам, уже состоялась репетиция с Олегом Газмановым.

"Здесь еще много звезд, это Алсу, Зара, с которыми я сфотографировалась, пообщаться не удалось, но зато у меня есть фотографии на память", - сказала она.

Валерия Адлейба сказала, что рада возможности выступать перед зрителями "Детской Новой волны-2019".

"Здесь веселая теплая атмосфера, всегда хочется вернуться сюда и спеть на этой сцене. После проекта "Ты супер!" я поехала на "Детскую Новую волну" в 2017 году и приняла участие в конкурсе. После этого я приехала домой, очень много выступала, стала профессионально заниматься вокалом, потому что до этого никогда не занималась этим профессионально", - отметила Адлейба.

Еще одна гостья конкурса – певица Милена Барциц, она в 2016 году стала первой представительницей Абхазии на детском вокальном конкурсе.

© Sputnik / Александр Полегенько Милена Барциц

"С тех пор меня приглашают выступать на конкурсе вместе со звездами. В этом году я буду впервые петь на итальянском языке и надеюсь, что это будет очень круто. На этом конкурсе я приобрела огромный опыт, стала больше выступать. Я родилась и живу в Москве, но часто приезжаю в Абхазию, где недавно мы снимали клип", - подчеркнула она.

В "Артеке" сейчас свой отдых проводят участники детского ансамбля народного танца "Адац".

© Sputnik / Александр Полегенько Герлиани Амели и Герзмава Влад

"Нам здесь очень нравится, для нас здесь устраивают различные экскурсии. Мы не будем выступать сегодня, от второго финального дня конкурса ждем много эмоций, чего-то "бомбического", - сказал участник группы "Адац" Влад Герзмава.

В этом году конкурс проходит в двенадцатый раз. Финал "Детской Новой волны - 2019" принимает "Артек", выступления проходят на концертной площадке "Артек-Арена". В этом году в конкурсе участвуют 11 юных артистов - трое россиян, а также ребята из Абхазии, Армении, Беларуси, Великобритании, Казахстана, Литвы, Мальты, Узбекистана.

© Foto / предоставлено Муратом Герлиани Ансамбль «Адац»

В конкурсе традиционно принимают участие дети в возрасте от 8 до 12 лет, многие из конкурсантов уже опытные артисты - финалисты и победители международных конкурсов, а также российских телешоу "Голос. Дети" и "Ты супер!".

Среди гостей и членов жюри есть молодые известные исполнители, например, Зара и Нюша, а также такие маститые исполнители, как Олег Газманов и Лев Лещенко.