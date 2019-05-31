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Делегация из Абхазии изучит работу портов на маршруте "Князя Владимира"

© Sputnik / Нина Зотина
В Абхазии
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Межведомственная делегация из Абхазии отправится в поездку из Сочи в Севастополь на круизном лайнере "Князь Владимир" в воскресенье 2 июня.

СУХУМ, 31 мая – Sputnik. Абхазская делегация запланировала встречи с руководством морских портов, в которые будет заходить круизный лайнер "Князь Владимир", рассказал заместитель гендиректора Госкомпании "Абхазское морское пароходство" Адамыр Габуния.

"У нас запланированы встречи в каждом порту со всеми службами, организующими эту работу, чтобы мы ознакомились с тем, как осуществляется прием судна, досмотр, посадка-высадка пассажиров. Нам это нужно для того, чтобы мы могли применить эту практику у нас", - отметил Габуния.

Габуния добавил, что поездка на "Князе Владимире" необходимо для окончательного формирования дорожной карты лайнера с последующим его входом в порт Сухума, который запланирован на 2020 год. Это направление включает вопросы транспортной безопасности, обслуживания пассажиров, технические нюансы.

© Sputnik / Нина Зотина
Делегация из Абхазии отправится в Крым на теплоходе "Князь Владимир"

Маршрут круизного лайнера "Князь Владимир" пролегает через порты Сочи, Новороссийска, Ялты, Севастополя. В абхазскую делегацию войдут представители Минэкономики, МИД, Погрануправления, ГТК Абхазии, Национальной туристической компании. 

Первое плавание "Князя Владимира" навигации-2019 началось 12 мая: судно покинуло порт Сочи с 350 пассажирами на борту. Всего в этом году теплоход сделает 23 рейса.

Ранее по поручению президента России Владимира Путина было возобновлено регулярное морское сообщение между Краснодарским краем и Крымом. Первым круизом стало недельное путешествие лайнера "Князь Владимир", стартовавшее 11 июня 2017 года. В целом в 2017 году лайнер совершил 18 рейсов, его пассажирами стали порядка пяти тысяч человек.



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