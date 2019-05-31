Рабочая группа для помощи инвесторам будет создана в Абхазии

Для удобства и безопасности инвесторов в Абхазии будет создана консультирующая рабочая группа.

СУХУМ, 31 мая — Sputnik. Инвесторов в Абхазии будут консультировать и помогать им в разрешении различных вопросов, для чего будет создана специальная межведомственная рабочая группа, сообщается на сайте Государственного инвестиционного агентства.

"При реализации инвестпроектов часто возникают вопросы, которые выходят за рамки компетенции Министерства экономики и Госинвестагентства. Поэтому для комплексного подхода к решению данных вопросов сформирована межведомственная рабочая группа", - отмечается в сообщении.

В состав группы войдут представители Министерства экономики, Министерства по налогам и сборам, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Государственного таможенного комитета и Государственного инвестиционного агентства. Координировать работу группы будет Государственное инвестиционное агентство.

Предполагается, что каждый из членов такой проектной команды будет напрямую работать с конкретным инвестором и осуществлять "всяческую поддержку в соответствии с компетенцией органа госуправления, который он представляет". В частности, указаны вопросы, касающиеся таможенного оформления, оформления прав на земельные участки и объекты недвижимости, налогообложения и другими юридическими вопросами.

При этом отмечается, что консультировать и поддерживать будут только тех инвесторов, чей объем инвестиций составляет не менее 50 миллионов рублей и реализация инвестиционного проекта будет соответствовать приоритетным направлениям социально-экономического развития Абхазии.

Государственное инвестиционное агентство при Министерстве экономики Абхазии было создано в 2014 году. Агентство было открыто для анализа и распространения информации об инвестиционном потенциале страны, предложения инвесторам наиболее наглядных механизмов реализации проектов, а также контролирования воплощения проектов внутри Абхазии.