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Валерия Адлейба

"Нетрудный возраст" Sputnik Абхазия: Валерия Адлейба вышла в радиоэфир

© Sputnik
В Абхазии
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Передача "Нетрудный возраст" будет выходить на радио Sputnik Абхазия по субботам в 18:45, два раза в месяц.

СУХУМ, 1 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Победительница первого сезона музыкального шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба провела свою первую передачу "Нетрудный возраст" на радио Sputnik Абхазия в субботу 1 июня. 

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Первым гостем новой программы стала финалистка "Ты супер! Танцы" Милена Тачулия.

Адлейба рассказала, как она успевает совместить детство и насыщенную творческую жизнь в свои 14 лет.

"Мне кажется, что моя жизнь очень интересная, и я благодарна Богу, судьбе за то, что у меня есть возможность заниматься любимым делом, путешествовать, у меня появилось много друзей", - поделилась юная ведущая и призналась, что порой ей приходится сложно.

Несмотря на все трудности, отметила она, если человек получает удовольствие о того, чем занимается, у него не будет проблем. Она сожалеет, что не часто может позволить себе полакомиться мороженым – надо беречь голос. Гостья "Нетрудного возраста" Милена Тачулия считает, что жить нужно сегодняшним днем, получать удовольствие от этого и брать от жизни все.

"У меня очень плотный график. В настоящее время мы слишком загружены, а хочется проводить больше времени с друзьями. Сейчас мне не хватает свободного времени", - поделилась Тачулия.

Второй ведущий Александр Цямрюк поинтересовался у подростков, чего им не хватает. Девочки сказали, что мечтают о парке развлечений в Сухуме.

В  "Нетрудном возрасте" ведущие и гости будут говорить с детьми на взрослые темы -  как найти себя, правильно поставить цель и добиться результата.

Программа будет выходить по субботам в 18:45, два раза в месяц. 



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