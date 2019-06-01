Безопасность и волонтеры: как будет организован чемпионат Европы ConIFA-2019

СУХУМ, 1 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Безопасность для участников и зрителей чемпионата Европы ConIFA-2019 обеспечена, сказал в интервью Sputnik начальник пресс-службы полиции Нагорного Карабаха Феликс Арутюнян.

"За десять дней до начала чемпионата Европы под эгидой ConIFA в Степанакерте уже была проведена подготовка для охраны общественного порядка. В целом уровень безопасности в Нагорном Карабахе находится на очень высоком уровне, здесь практически нет тяжких или особо тяжких преступлений", - рассказал он.

По его словам, в Степанакерте люди живут спокойной размеренной жизнью, можно без опаски выходить на улицу в любое время дня и ночи.

Сотрудники дорожной полиции встречают все команды, которые приезжают для участия в чемпионате Европы ConIFA-2019.

© Foto / Федерация футбола Абхазии Подготовка к церемонии открытия ConIFA

"Мы охраняем всех, кто въезжает на территорию Нагорного Карабаха, будь то футбольные команды или же просто туристы. При этом хочу заметить, что необходимости в нашем сопровождении практически нет, учитывая уровень безопасности в республике, но мы считаем долгом выполнять эти функции", - сказал Арутюнян.

Руководитель волонтерского центра "ConIFA Арцах" Казар Акопян, рассказал, что в организации чемпионата Европы ConIFA-2019 участвует молодежь Нагорного Карабаха и Армении.

"Также наша диаспора изъявила поучаствовать в этом чемпионате. Мы их специально обучали, готовили, проводили тренинги, чтобы все понимали как устроена волонтерская работа", - отметил он.

© Foto / Федерация футбола Абхазии Казар Акопян

Волонтеров отбирали по определенным навыкам, например знание английского и русского языка.

"К тому же нужен определенный опыт для того, чтобы ребята могли решать те или иные вопросы, с которыми мы можем сталкиваться впервые. К каждой команде прикреплены по пять или шесть волонтеров. У нас распределение, есть волонтерский центр который непосредственно в Арцахе, а есть в Ереване, который был сформирован чтобы встречать прилетающих гостей", - рассказал Феликс Арутюнян.

В целом в центре около 250 волонтеров, отметил руководитель его руководитель.

© Foto / Федерация футбола Абхазии Волонтеры

Sputnik Абхазия покажет в прямом эфире трансляцию церемонии открытия Чемпионата Европы под эгидой ConIFA, которая состоится в Степанакерте в субботу 1 июня в 19:00, а также другие игры чемпионата.

Первая игра с участием сборной Абхазии и Чамерии начнется в воскресенье 2 июня, трансляцию смотрите в 15:00 на сайте Sputnik Абхазия. 3 июня национальная команда Абхазии встретится с командой Сапми в 17:00, а 4 июня в 17:00 поклонники футбола смогут посмотреть матч между Абхазией и хозяевами турнира – сборной Нагорного Карабаха. Финальную игру можно будет посмотреть 9 июня в 19:00.

В группе "А" сыграют Абхазия, Чамерия (Албания), Сапми (Лапландия), Нагорный Карабах. В группе "Б": Падания (Италия), Секейский край (Румыния), Западная Армения (Турция), Южная Осетия.