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Экскурсия для детей на Красной поляне в День защиты детей

Лучший день в жизни: "Киараз" повез детей на экскурсию в Сочи

© Foto / БОО "Киараз"
В Абхазии
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Для подопечных Благотворительной организации "Киараз" провели экскурсию на Красной поляне, в День защиты детей 1 июня они побывают в сочинском парке "Ривьера".

СУХУМ, 1 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Благотворительная организация "Киараз" организовала экскурсионную поездку для подопечных детей в Сочи, рассказала в интервью Sputnik представитель организации Кристина Лакоя.

"Мы ежегодно проводим лагерь для наших подопечных, сейчас появилась возможность выехать в Сочи, где нам бесплатно предоставили жилье на Красной поляне", - пояснила она.

На экскурсию в Сочи поехали 30 детей, подопечных благотворительной организации "Киараз".

"Мы приехали вчера около 16 часов, заселились, немного погуляли по Красной поляне. Сегодня у нас в планах поехать в парк "Ривьера". Это получается сделать благодаря Константину Пилия (глава Сухумского Городского Собрания – ред.), который связался с сочинским отделом образования и попросил о содействии. Нам предоставили возможность побывать на всех аттракционах парка бесплатно", - подчеркнула Лакоя.

  • Экскурсия для детей на Красной поляне в День защиты детей
    Экскурсия для детей на Красной поляне в День защиты детей
    © Foto / БОО "Киараз"
  • Экскурсия для детей на Красной поляне в День защиты детей
    Экскурсия для детей на Красной поляне в День защиты детей
    © Foto /
  • Экскурсия для детей на Красной поляне в День защиты детей
    Экскурсия для детей на Красной поляне в День защиты детей
    © Foto / БОО "Киараз"
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© Foto / БОО "Киараз"
Экскурсия для детей на Красной поляне в День защиты детей

По ее словам, дети остались довольны поездкой.

"Вчера, когда мы зашли в торговый центр, и когда они увидели эскалатор, они были очень удивлены. Они так радовались увиденному, что наверное час дети просто катались на этом эскалаторе. Я услышала как один ребенок сказал другому, что это самый лучший день в его жизни. Мне стало очень приятно, что мы можем делать детей счастливыми", - отметила она.

День защиты детей, приходящийся на первый день лета, ‑ один из самых старых международных праздников, его отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.

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