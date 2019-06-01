Лучший день в жизни: "Киараз" повез детей на экскурсию в Сочи

Для подопечных Благотворительной организации "Киараз" провели экскурсию на Красной поляне, в День защиты детей 1 июня они побывают в сочинском парке "Ривьера".

СУХУМ, 1 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Благотворительная организация "Киараз" организовала экскурсионную поездку для подопечных детей в Сочи, рассказала в интервью Sputnik представитель организации Кристина Лакоя.

"Мы ежегодно проводим лагерь для наших подопечных, сейчас появилась возможность выехать в Сочи, где нам бесплатно предоставили жилье на Красной поляне", - пояснила она.

На экскурсию в Сочи поехали 30 детей, подопечных благотворительной организации "Киараз".

"Мы приехали вчера около 16 часов, заселились, немного погуляли по Красной поляне. Сегодня у нас в планах поехать в парк "Ривьера". Это получается сделать благодаря Константину Пилия (глава Сухумского Городского Собрания – ред.), который связался с сочинским отделом образования и попросил о содействии. Нам предоставили возможность побывать на всех аттракционах парка бесплатно", - подчеркнула Лакоя.

Экскурсия для детей на Красной поляне в День защиты детей © Foto / БОО "Киараз"

Экскурсия для детей на Красной поляне в День защиты детей © Foto /

Экскурсия для детей на Красной поляне в День защиты детей © Foto / БОО "Киараз" 1 / 3 © Foto / БОО "Киараз" Экскурсия для детей на Красной поляне в День защиты детей

По ее словам, дети остались довольны поездкой.

"Вчера, когда мы зашли в торговый центр, и когда они увидели эскалатор, они были очень удивлены. Они так радовались увиденному, что наверное час дети просто катались на этом эскалаторе. Я услышала как один ребенок сказал другому, что это самый лучший день в его жизни. Мне стало очень приятно, что мы можем делать детей счастливыми", - отметила она.

День защиты детей, приходящийся на первый день лета, ‑ один из самых старых международных праздников, его отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.