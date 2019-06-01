Триумф милосердия: как акция "Праздник детства. Добрый картофель" проходит в Сухуме

СУХУМ, 1 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Акция фонда "Ашана" "Праздник детства. Добрый картофель" проходит в Сухуме в сети ресторанов "А-бургер" в День защиты детей 1 июня.

Акция "Праздник детства. Добрый картофель" стала уже доброй традицией, впервые ее провели в 2017 году. На этот раз, вырученные средства пойдут на лечение подопечных фонда "Ашана" Леона Кирия и Амира Халваш. На лечение Леона и Амира уже собрано 50 тысяч рублей, не хватает еще 200 тысяч рублей.

Поддержать акцию пришли даже те, кто в повседневной жизни не ест фаст-фуд, ими двигало желание помочь больным детям. Некоторые люди просто оставляли деньги ничего не заказывая, другие покупали картофель, кока-колу, кофе или что-то еще.

К прилавку подходило много людей с детьми, приучая их к доброте с раннего возраста, недалеко от столиков шло театрализованное представление для маленьких гостей мероприятия.

"Акция проходит очень хорошо, многие сюда пришли с детьми, как и в предыдущие годы "Праздник детства. Добрый картофель" проходит очень активно. У нас программа не только для взрослых, но и для детей. У нас двухчасовая анимационная программа", - отметила руководитель фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.

© Sputnik Акция "Добрый картофель"

Согласно условиям акции, каждому, кто купил порцию картофеля фри выдавали "Магниты милосердия" с лотерейными номерами. Позже, победителям лотереи раздали памятные призы.

Как и каждый год к акции привлекли известных людей и партнеров фонда, которые встали за кассу и продавали картофель.

С 16:00 до 19:00 благотворительная акция будет проходить "А-бургере" у набережной недалеко от "Брехаловки". С 16:30 до 17:30 здесь же будет представлена анимационная программа для детей, после чего артисты ансамбля "Каданс" исполнят популярные песни.

Информационное агентство Sputnik Абхазия - информационный партнер акции "Праздник детства. Добрый картофель".

Такие обстоятельства: Мактина Джинджолия об акции "Добрый картофель">>

День защиты детей, приходящийся на первый день лета, ‑ один из самых старых международных праздников, его отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.