Большой праздник для маленьких: как отметили День защиты детей в Сухуме

О том, какие яркие и красочные мероприятия прошли в Сухуме в Международный день защиты детей, насколько активно люди принимали участие в акции благотворительного фонда "Ашана" "Праздник детства. Добрый картофель", читайте в материале Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Начало праздника

Традиционно День защиты детей в Сухуме отмечается с широким размахом. Не стало исключением и в этот раз. С утра на площади у Абхазского драматического театра выступала детская студия театра.

Посмотреть на выступление собрались и те, кто пришел намеренно, и просто прохожие. Этот праздник организовало Управление образования администрации Сухума.

"В мероприятии участвовали детки из детских садов и учащиеся начальных классов школ города. Было много родителей. Надеюсь, что всем понравилось", - сказала начальник Управления образования Сухума Людмила Адлейба.

Дети танцевали, пели и читали стихотворения. Также маленьких зрителей порадовали интерактивные игры.

Акция фонда "Ашана"

Одно из главных событий Дня защиты детей, безусловно, - это акция благотворительного фонда "Ашана" "Праздник детства. Добрый картофель". В ней приняло участие большое количество людей. Каждый из них внес свой вклад в лечение подопечных фонда Леона Кирия и Амира Халваш: средства от продажи направлялись на лечение детей. К моменту начала акции на лечение Леона и Амира было собрано 50 тысяч рублей, не доставало еще 200 тысяч.

Купить картошку-фри или "по-деревенски" и помочь таким образом больным детям могли все желающие. Многие воспользовались этой возможностью. В "А-бургуре" на территории "Сухум-маркета" было буквально не протолкнуться.

Помимо продажи картошки, была организована двухчасовая анимационная программа, в которой дети с удовольствием принимали участие. В 16 часов "Праздник детства. Добрый картофель" продолжился в ресторане недалеко от знаменитой "Брехаловки", где также проходила ярмарка ручных изделий и сладостей.

"Я делаю мыло своими руками, бальзамы для губ, свечи и так далее. Я считаю, что проводить подобные мероприятия нужно. Классно, что столько людей пришло, что фонд "Ашана" предоставляют возможность чем-то помочь детям", - сказала участница ярмарки Ирина Усова.

Помимо всего прочего, у ярмарки проходила анимационная программа для детей, а также артисты ансамбля "Каданс" исполнили популярные песни.

© Sputnik Празднование Дня защиты детей в Сухуме

Праздник детям от ВААК

В рамках празднования Дня защиты Всемирный абхазо-абазинский конгресс организовал праздничные мероприятия у Абхазского драматического театра.

Одним из знаковых событий вечера стала премьера песни Анри Гумба, написанная специально для Саиды Азизовой, победительницы конкурса "Орфей" в номинации "Лучшая песня на абхазском языке". Песня называется "Имариам амҩа" (Непростой путь – ред.)

"Мы с большим трепетом готовили программу, для нас было очень важно, чтобы дети, придя на мероприятие, не просто угостились сладостями и получили призы, а унесли с собой что-то для интеллектуального развития. Преподаватели рассказали об абхазском этикете, о том, как дети должны вести себя, когда общаются со старшими, что нужно вставать, говоря со старшими и не копаться в телефоне при этом. Мы считаем, что это актуально, стоит подсказать деткам, хотим привить им эти ценности", - отметила руководитель Женского Совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Гета Ардзинба.

Преподаватели рассказывали малышам о том, как нужно вести себя в соответствии с нормами "Апсуара", как важно творить добро и охранять окружающую среду. Детишки с большой охотой включались в интерактивные уроки и делились своим мнением на эти темы.

Кроме того, Сухумский дом юношества развернул площадку, посвященную правилам дорожного движения, а также состоялся мастер-класс изобразительного искусства.

День защиты детей, приходящийся на первый день лета, ‑ один из самых старых международных праздников, его отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.