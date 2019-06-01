Открылся Чемпионат Европы ConIFA-2019 в Нагорном Карабахе

Чемпионат Европы под эгидой ConIFA, в котором участвует сборная Абхазии по футболу, проходит с 1 по 9 июня в столице Нагорного Карабаха Степанакерте.

СУХУМ, 1 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Церемония открытия чемпионата Европы под эгидой ConIFA-2019 прошла в столице Нагорного Карабаха Степанакерте, рассказал в интервью Sputnik пресс-секретарь Федерации футбола Абхазии Алхас Манаргия.

"На открытие чемпионата собралось до 20 тысяч человек. Все довольные. Присутствовал президент Нагорного Карабаха, президент Южной Осетии, представители МИД Абхазии и МИД Южной Осетии, а также глава армянской диаспоры Абхазии Галуст Трапизонян, Константин Затулин и другие почетные гости были на открытии", - добавил он.

Церемония открытия чемпионата Европы прошла красочно, зрителям представили песни и танцы, в конце был праздничный салют.

© Foto / Федерация футбола Абхазии Церемония открытия чемпионата по футболу ConIFA в Нагорном Карабахе

Первая игра с участием сборной Абхазии и Чамерии начнется в воскресенье 2 июня, трансляцию смотрите в 15:00 на сайте Sputnik Абхазия. 3 июня национальная команда Абхазии встретится с командой Сапми в 17:00, а 4 июня в 17:00 поклонники футбола смогут посмотреть матч между Абхазией и хозяевами турнира – сборной Нагорного Карабаха. Финальную игру можно будет посмотреть 9 июня в 19:00.

В группе "А" сыграют Абхазия, Чамерия (Албания), Сапми (Лапландия), Нагорный Карабах. В группе "Б": Падания (Италия), Секейский край (Румыния), Западная Армения (Турция), Южная Осетия.

© Foto / Федерация футбола Абхазии Церемония открытия ConIFA

В абхазскую сборную попали голкиперы Инал Кацба и Илья Щерба, защитники Лев Тарба, Георгий Жанаа, Лев Бабурин, Астамур Цишба. В полузащите будут играть Тимур Агрба, Шабат Логуа, Тарас Хагба, Гига Бенидзе, Виктор Пимпия, Даур Чанба, Ака Званбая, Алан Хугаев, Даниил Чирикбая, Гудиса Смыр и Роман Зикрач. Группу нападающих представляют Дмитрий Маскаев, Рамин Барциц и Данило Ардзинба.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд. В 2016 году турнир проводился в Абхазии, сборная которой в итоге заняла первое место.