Почерк Ольденбургского: как российский принц создавал Гагру

2 июня родился основатель курортного города Гагра принц Ольденбургский. О том, как образовался великосветский курорт, какие здания возвел принц и какое наследие принца сегодня осталось, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Гагра – уникальный город. История показывает, что она, словно птица феникс, не раз возрождалась из пепла.

Сегодня многие связывают появление города с именем принца Ольденбургского. Хотя Гагра как город развивалась на протяжении долгого времени.

"Основы городской цивилизации были привнесены еще с появлением греческих колоний. Собственно тогда на территории Абхазии появляются древнегреческие города", – рассказал историк Давид Канделаки.

Курорт Гагра же возник уже в начале ХХ века. После Кавказской войны и нескольких волн махаджирства территория района практически пустеет. В конце XIX-начале ХХ века сюда вступает нога принца Ольденбургского, который затевает строительство великосветского курорта.

И, конечно, современный облик Гагры – это почерк принца.

Дворец на скале

Когда принц приехал впервые в Абхазию, Гагра еще не была такой, какой мы ее сегодня знаем. Здесь не было ни дворца, ни ресторана, ни парка.

Принц поселился на территории крепости Абаата, где расположился его временный домик.

В 1901 году началось строительство знаменитого дворца, который, по словам Канделаки, в народе ошибочно называют замком.

"Замок должен иметь определенные фортификационные элементы. Это есть подлинный дворец. Здание вырастает прямо из скалы ущелья Жоэквара. Раньше, когда не было такой буйной растительности, хорошо была видна скала", – отметил Давид Канделаки.

Дворец создавался по проекту русского архитектора Григория Люцедарского, который был одним из проводников петербургского модерна. Здание для принца также строилось в стиле модерна.

В 1903 году была завершена западная часть дворца, а в 1904 году возвели восточную.

Замок в Гагре по проекту русского архитектора Григория Люцедарского © Sputnik / Томас Тхайцук

Замок в Гагре по проекту русского архитектора Григория Люцедарского © Sputnik / Томас Тхайцук

Замок в Гагре по проекту русского архитектора Григория Люцедарского © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Томас Тхайцук Замок в Гагре по проекту русского архитектора Григория Люцедарского

Дворец утопал в роскошном саду с бассейнами, скульптурами, фонтанами, высокими арочными воротами, украшенными вензелями. К зданию проложили дорогу и лестницы с ажурными беседками, увитыми глициниями, розами, виноградом.

При дворце, как многие рассказывают, даже был первый музей, этакая гагрская кунсткамера.

Здание сразу же стало центром притяжения знатных гостей. Его посещал сам царь Николай II. Как пишет ученый Станислав Лакоба, существовал порядок: если принц в Гагре, то в полдень стреляла пушка, установленная возле пристани. Орудия палили и в честь приезда знатных гостей, в день рождения царя, коронования, во время парадов.

Дворец считается одним из эталонных памятников архитектуры в Гагре. Даже ставился вопрос о том, чтобы внести дворец в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Альпийское шале для Гагры

Еще одна главная визитка Гагры, которая сохранилась до наших дней, - это ресторан Гагрипш.

"История ресторана интересная. Ресторан "Гагрипш" был доставлен в разобранном виде в Абхазию, где уже и был собран. В 1902 году принц Ольденбургский приобрел деревянное здание на всемирной выставке, проходившей в Париже. Сооружение было сделано в стиле альпийского шале. Принцу понравилась технология строительства. Ресторан построен из норвежской сосны без единого гвоздя. С той же выставки для принцессы Евгении Ольденбургской был привезен дворец, составлявший со зданием единый архитектурный ансамбль. Дворец не сохранился: он пришел в негодность и был разобран в 80-х годах XX века", – рассказал Канделаки.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ресторан Гагрипш

В 1902 году в Абхазию привезли ресторан в разобранном виде. После окончательной сборки ресторана 9 января 1903 года принц официально открывает курортный город.

С этого момента ресторан – культурный центр города. Здесь ставили спектакли, устраивались творческие вечера.

Ресторан – один из самых ценных памятников города. Его посещали Николай II, Иосиф Сталин, Антон Чехов, Иван Бунин, Федор Шаляпин и Максим Горький. В "Гагрипше" проходили съемки фильма "Зимний вечер в Гаграх".

До нашего времени здание дошло практически в первозданном виде, несмотря на множество реконструкций. Это касается и внешности, и интерьера.

Ольденбургский в Гагре заложил парк площадью 14 гектаров. В дендроколлекции парка собрано около тысячи растении из разных уголков мира, большинство из них вечнозеленые.

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Во время разгула грузинского меньшевизма Гагра была ограблена. И многое, что было связано с деятельностью принца Ольденбургского, было разрушено.

Сам же принц из Абхазии отправился в Германию. Последние годы жизни он прожил на Лазурном берегу Франции, на курорте Биарриц, где умер в 1932 году и похоронен на городском кладбище.