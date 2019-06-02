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V Всемирные игры юных соотечественников в Ханты-Мансийске

Абхазские спортсмены одержали первые победы на Всемирных играх в Ханты-Мансийске

© Foto / Татьяна Эмухвари
В Абхазии
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Темы:
Спортивная Абхазия (298)
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V Всемирные игры юных соотечественников, в которых принимают участие спортсмены из Абхазии в возрасте от 14 до 15 лет, пройдут в Ханты-Мансийске с 1 по 6 июня.

СУХУМ, 2 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Первые победы в футболе и стритболе одержали молодые спортсмены из Абхазии на Всемирных играх в Ханты-Мансийске, рассказала корреспонденту Sputnik главный специалист Минобразования Абхазии по физической культуре и спорту Татьяна Эмухвари.

"От Абхазии поехали на игры десять спортсменов: семь футболистов, трое стритболистов. Сегодня первый день соревнований. Наши стритболисты сыграли две игры с Россией и Узбекистаном и в обеих победили, в мини-футболе мы только что обыграли команду из Молдовы. В 13:30 нам предстоит вторая игра с Россией", - рассказала Эмухвари.

Она также добавила, что абхазские спортсмены довольны условиями проживания и питанием.

Абхазские спортсмены долетели до Ханты-Мансийска чартерным рейсом, нанятым Россотрудничеством, за два с половиной часа.

В Ханты-Мансийске в воскресенье 2 июня около +13°С тепла, но дует холодный воздух. Разница во времени с Абхазией два часа. однако, по словам Эмухвари, акклиматизацию юные спортсмены из Абхазии переносят хорошо.

V Всемирные игры юных соотечественников, в которых принимают участие спортсмены из Абхазии в возрасте от 14 до 15 лет, в Ханты-Мансийске
© Foto / Татьяна Эмухвари
V Всемирные игры в Ханты-Мансийске, в которых принимают участие спортсмены из Абхазии в возрасте от 14 до 15 лет

"Тут холодно, но мы не замерзли. Минобразования Абхазии нам купило формы, у нас теплые костюмы. Ребята чувствуют себя хорошо и уже успели завести много друзей", - рассказала Эмухвари.

В V Всемирных играх юных соотечественников участвует около 600 спортсменов из 61 страны.

Темы:
Спортивная Абхазия (298)
Теги:
Ханты-Мансийск, Абхазия


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