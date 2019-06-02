Сумма пожертвований в акции "Добрый картофель" выросла в три раза

СУХУМ, 2 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Сумма пожертвований, собранных в ходе благотворительной акции "Добрый картофель", выросла в три раза по сравнению с предыдущим годом, рассказала корреспонденту Sputnik руководитель фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.

"Вырученная сумма от акции "Добрый картофель" составила 70 тысяч 50 рублей. Мы очень довольны результатом, так как это в три раза больше, чем в прошлом году – 27 тысяч рублей. Мы также довольны тем, как прошла акция. Очень много хороших отзывов, не успеваем делиться публикациями, отвечать на комментарии", - отметила Джинджолия.

Кроме того, в День защиты детей фонд "Ашана" провел благотворительную ярмарку в Сухуме, где местные рестораны, магазины и производители продавали свою продукцию. Эта акция принесла в "копилку" фонда чуть больше 15 тысяч рублей.

Все вырученные средства будут направлены на лечение подопечных фонда "Ашана" Леона Кирия и Амира Халваш с диагнозом ДЦП.

Акция "Праздник детства. Добрый картофель" стала уже доброй традицией, впервые ее провели в 2017 году. На этот раз вырученные средства пойдут на лечение подопечных фонда "Ашана" Леона Кирия и Амира Халваш. На лечение Леона и Амира уже собрано 50 тысяч рублей, не хватает еще 200 тысяч рублей.

Согласно условиям акции, каждому, кто купил порцию картофеля фри, выдавали "Магниты милосердия" с лотерейными номерами. Позже победителям лотереи раздали памятные призы.

Информационное агентство Sputnik Абхазия - информационный партнер акции "Праздник детства. Добрый картофель".

День защиты детей, приходящийся на первый день лета, ‑ один из самых старых международных праздников, его отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.