Собрать квартиру: художник Архип Лабахуа провел выставку дизайнерской мебели в Сухуме

Художник и скульптор Архип Лабахуа начал работать над экспонатами своей выставки семнадцать лет назад.

СУХУМ, 2 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Выставка удобной для транспортировки мебели Архипа Лабахуа прошла на набережной Сухума в воскресенье 2 июня.

На выставке были представлены шесть работ – складной стол, гамак, светильник, вешалка-светильник, столешница, кресло-шезлонг. По словам Лабахуа, на их создание его подтолкнула необходимость постоянного переезда с места на место в прошлом.

"Все эти работы объединяет то, что они или разбираются, или складываются. Раньше, когда я жил в Москве и снимал квартиры, мне часто приходилось переезжать, это выматывало. Тогда я впервые задумался над тем, чтобы иметь свою мебель, но сборно-разборную", - рассказал Лабахуа.

Он добавил, что над эскизами будущих изделий начал работать семнадцать лет назад, но воплотить их в жизнь удалось только после того, как Лабахуа вернулся домой в Абхазию.

"У меня появилась маленькая мастерская, я потихоньку стал воплощать. Не все, конечно, сразу получалось, но в итоге у меня сложился определенный набор мебели, удобной в использовании и транспортировке", - рассказал художник.

Первые результаты его трудов Лабахуа представил на выставке "856 деталей" в 2015 году в Сухуме, но не совсем остался доволен тем, как она прошла. Один из посетителей, видимо, человек знающий, начал задавать художнику вопросы об его экспонатах. На некоторые из них Лабахуа ответить не смог. Тогда художник понял, что не был готов.

Выставка складной и сборно-разборной мебели художника, скульптора Архипа Лабахуа © Sputnik

Выставка складной и сборно-разборной мебели художника, скульптора Архипа Лабахуа © Sputnik

Выставка складной и сборно-разборной мебели художника, скульптора Архипа Лабахуа © Sputnik

Выставка складной и сборно-разборной мебели художника, скульптора Архипа Лабахуа © Sputnik

Выставка складной и сборно-разборной мебели художника, скульптора Архипа Лабахуа © Sputnik 1 / 5 © Sputnik Выставка складной и сборно-разборной мебели художника, скульптора Архипа Лабахуа

С тех пор Архип Лабахуа усердно работал и оттачивал мастерство, что позволило ему исключать недочеты, которые были в прошлом. Сегодня, признался художник, он готов к производству своей мебели, но в небольшом количестве.

"Все эти годы я что-то дарил, что-то продавал, но назвать определенную цену этим работать я пока не могу. Над этим еще надо подумать. Следующий шаг – это инвестор, который заинтересуется этим видом производства и будет иметь какой-то процент с него", - сказал Лабахуа.

В создание своих работ Лабахуа использует мебельную фанеру, бамбук, металл. Такая методика делает мебель легкой и удобной в использовании. Затраченное время художник считает в часах. К примеру, работа над складным столиком заняла в общей сложности около тридцати часов, на кресло-шезлонг было затрачено примерно 50 часов.

На выставку "Спустя 17 лет" Архипа Лабахуа пришло немного людей. В основном, отметил художник, это те, кто был на его выставке в 2015 году.