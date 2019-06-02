Боксеры из Абхазии заняли призовые места на чемпионате в Сочи

Открытый чемпионат и Первенство города-курорта Сочи проходили с 1 по 2 июня.

СУХУМ, 2 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Молодые боксеры из Абхазии взяли "золото" и "серебро" на открытом Чемпионате и Первенстве города-курорта Сочи, рассказал корреспонденту Sputnik президент федерации тайского бокса Абхазии Теймураз Гергедава в воскресенье 2 июня.

Воспитанники Гергедава Леон и Давид Амичба заняли первое и второе места. Воспитанники тренера Андрея Дащян Артем Гаранян и Кристина Бейа также на первых позициях, Алмас Ажиба завоевал "серебро".

Как отметил тренер, прошедший турнир был отборочным на Чемпионат и Первенство Краснодарского края, следующий этап - Кубок Кавказа и Кубок России.

В турнире в Сочи приняли участие более 250 спортсменов из Краснодара, Ростова-на-Дону, Анапы, Новороссийска, Крыма, Северной Осетии, Лазаревска и Сочи.