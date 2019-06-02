21:31 02 Июня 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.38
  • EUR72.84
Поиск
Абхазские тайбоксеры на турнире в Сочи

Боксеры из Абхазии заняли призовые места на чемпионате в Сочи

Теймураз Гергедава
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Спортивная Абхазия (299)
26 0 0

Открытый чемпионат и Первенство города-курорта Сочи проходили с 1 по 2 июня.

СУХУМ, 2 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Молодые боксеры из Абхазии взяли "золото" и "серебро" на открытом Чемпионате и Первенстве города-курорта Сочи, рассказал корреспонденту Sputnik президент федерации тайского бокса Абхазии Теймураз Гергедава в воскресенье 2 июня.

Воспитанники Гергедава Леон и Давид Амичба заняли первое и второе места. Воспитанники тренера Андрея Дащян Артем Гаранян и Кристина Бейа также на первых позициях, Алмас Ажиба завоевал "серебро".

Как отметил тренер, прошедший турнир был отборочным на Чемпионат и Первенство Краснодарского края, следующий этап - Кубок Кавказа и Кубок России.

В турнире в Сочи приняли участие более 250 спортсменов из Краснодара, Ростова-на-Дону, Анапы, Новороссийска, Крыма, Северной Осетии, Лазаревска и Сочи.

Темы:
Спортивная Абхазия (299)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Кадр из сериала Чернобыль
Где снимали сериал "Чернобыль": гайд по местам съемок
Не взлетим, так поплаваем: как флайбордисты пытались установить рекорд Гиннесса
Состав сборной Абхазии на чемпионате Европы ConIFA-2019
Состав сборной Абхазии на чемпионате Европы ConIFA-2019

Соцсети

Sputnikabkhazia