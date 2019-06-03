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Кубок А-Мобаил по мини-футболу

В Кубке А-Мобаил по мини-футболу завершился групповой этап

© Foto / А-Мобаил
В Абхазии
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Темы:
Спортивная Абхазия (301)
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Шестой турнир Кубка А-Мобаил по мини-футболу проходит на стадионах "Дэм" и "Совмин", соревнования начались 28 мая и завершатся 10 июня.

СУХУМ, 3 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Кубке А-Мобаил по мини-футболу завершился групповой этап, игры 1/8 финала состоятся 4 июня, сообщил в интервью Sputnik представитель компании А-Мобаил, один из организаторов игр Азамат Смыр. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Изначально в соревновании принимали участие 32 команды из разных городов и учреждений, которые были разделены на восемь групп. Из каждой группы в 1/8 вышли по две команды. Для проведения матчей были приглашены арбитры из России.

"Сегодня у нас состоится жеребьевка по правилам Лиги Чемпионов, те, кто занял первые места в первых четырех группах, встретятся с командами занявшими вторые места в других группах", - добавил он.

В 1/16 турнира вышли команды "Киараз", "Алахадзы, "Аиааира", "Алианс-М", "А-Мобаил", "Таможня", "Черноморэнерго", "Гечрипш", "Гулрыпш", "Вымпел", "Скендж", "Очамчыра", "Рубин-2", "Гудаута", "Сухумкабель", ЛФК "Атлант".

"В этом году зрителей заметно больше, также дисциплина игроков стала лучше, перестали конфликтовать с арбитрами. В прошлом году многих дисквалифицировали, сейчас ребята пытаются хорошо вести себя", - подчеркнул Азамат Смыр. 

Информационное агентство Sputnik Абхазия - информационный партнер шестого турнира "Кубок А-Мобаил по мини-футболу".

Темы:
Спортивная Абхазия (301)


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