Шестой турнир Кубка А-Мобаил по мини-футболу проходит на стадионах "Дэм" и "Совмин", соревнования начались 28 мая и завершатся 10 июня.

СУХУМ, 3 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Кубке А-Мобаил по мини-футболу завершился групповой этап, игры 1/8 финала состоятся 4 июня, сообщил в интервью Sputnik представитель компании А-Мобаил, один из организаторов игр Азамат Смыр.

Изначально в соревновании принимали участие 32 команды из разных городов и учреждений, которые были разделены на восемь групп. Из каждой группы в 1/8 вышли по две команды. Для проведения матчей были приглашены арбитры из России.

"Сегодня у нас состоится жеребьевка по правилам Лиги Чемпионов, те, кто занял первые места в первых четырех группах, встретятся с командами занявшими вторые места в других группах", - добавил он.

В 1/16 турнира вышли команды "Киараз", "Алахадзы, "Аиааира", "Алианс-М", "А-Мобаил", "Таможня", "Черноморэнерго", "Гечрипш", "Гулрыпш", "Вымпел", "Скендж", "Очамчыра", "Рубин-2", "Гудаута", "Сухумкабель", ЛФК "Атлант".

"В этом году зрителей заметно больше, также дисциплина игроков стала лучше, перестали конфликтовать с арбитрами. В прошлом году многих дисквалифицировали, сейчас ребята пытаются хорошо вести себя", - подчеркнул Азамат Смыр.

Информационное агентство Sputnik Абхазия - информационный партнер шестого турнира "Кубок А-Мобаил по мини-футболу".