Бюджетникам в Абхазии повысят зарплату

СУХУМ, 3 июн – Sputnik. По поручению президента Абхазии бюджетникам республики повысили заработную плату в рамках Соглашения между Абхазией и Россией, сообщает пресс-служба Кабинета министров Абхазии.
В частности, отмечается, что повышение коснется работников сферы здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан.
В связи с решением были внесены корректировки в расходную часть Республиканского бюджета, отметили в пресс-службе.
Распределены расходы на повышение заработной платы социального блока по следующим направлениям:
- Здравоохранение – 15 143,0 тыс. рублей;
- Культура и искусство, средства массовой информации – 4 580,0 тыс. рублей;
- Физическая культура, спорт и молодежная политика – 2 061,0 тыс. рублей;
- Социальная политика – 1 016,0 тыс. рублей;
- Дотация местным бюджетам – 87 500,0 тыс. рублей.