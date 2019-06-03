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Бюджетникам в Абхазии повысят зарплату

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Изменения коснутся работников сферы здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан.

СУХУМ, 3 июн – Sputnik. По поручению президента Абхазии бюджетникам республики повысили заработную плату в рамках Соглашения между Абхазией и Россией, сообщает пресс-служба Кабинета министров Абхазии.

В частности, отмечается, что повышение коснется работников сферы здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан.

 В связи с решением были внесены корректировки в расходную часть Республиканского бюджета, отметили в пресс-службе.

Распределены расходы на повышение заработной платы социального блока по следующим направлениям:

  • Здравоохранение – 15 143,0 тыс. рублей;
  • Культура и искусство, средства массовой информации – 4 580,0 тыс. рублей;
  • Физическая культура, спорт и молодежная политика – 2 061,0 тыс. рублей;
  • Социальная политика – 1 016,0 тыс. рублей;
  • Дотация местным бюджетам – 87 500,0 тыс. рублей.


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