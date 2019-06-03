Бюджетникам в Абхазии повысят зарплату

СУХУМ, 3 июн – Sputnik. По поручению президента Абхазии бюджетникам республики повысили заработную плату в рамках Соглашения между Абхазией и Россией, сообщает пресс-служба Кабинета министров Абхазии.

В частности, отмечается, что повышение коснется работников сферы здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан.

В связи с решением были внесены корректировки в расходную часть Республиканского бюджета, отметили в пресс-службе.

Распределены расходы на повышение заработной платы социального блока по следующим направлениям: