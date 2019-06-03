Ожидая "Визит старой дамы": РУСДРАМ готовится к громкой премьере

СУХУМ, 3 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Спектакль "Визит старой дамы" должен стать новым этапом в развитии театра, сказал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба на пресс-конференции, посвященной премьере.

По его словам, постановка швейцарского драматурга Фридриха Дюрренматта – мечта любого театра и любого актера. Хинтба отметил, что трагическая комедия была выбрана не случайно, темы, затронутые автором в прошлом веке, остаются актуальными и сегодня.

"Сегодня, когда мы рассматриваем эту пьесу применительно к абхазским реалиям, становится даже не по себе от степени узнаваемости сюжетов, элементов и идеи", - добавил он.

В четвертый раз на сцене РУСДРАМа ставит спектакль молодой режиссер Антон Киселюс. По его словам, спектакль заставил театр мобилизовать все свои технические и профессиональные способности.

"Это касается всех частей театра, начиная от звука, музыка будет играть по-новому. Это совсем другой уровень включения актеров, спектакль заставил нас приложить сверхусилия во всех сферах и раскрыть новые грани", - объяснил он.

Работа над спектаклем идет уже более двух месяцев. Главная идея постановки – раскрыть влияние негативных социальных явлений на развитие личности, главный вопрос – на что человек способен ради личной выгоды? Главная задача постановщика – заставить зрителя через спектакль оценить ситуацию в стране и понять, чего стоят простые вещи в жизни.

Роль старой дамы, или мультимиллионерши Клары Цаханассьян, сыграет Анна Гюрегян. Актриса призналась, что поначалу испугалась такой ответственности.

"Роль очень сложная, многогранная. Главное - найти точки соприкосновения с режиссером, чтобы результат был понятен и "бил" в нужном направлении. Есть роли, в которых ты черпаешь что-то изнутри, и это помогает. В этом случае, к счастью, мне не из чего черпать, но приходится что-то "нащупывать" и вытаскивать. Я буду счастлива, если люди захотят приходить и анализировать, потому что эта история именно для этого" , - объяснила она.

Главную мужскую роль исполнит Джамбул Жордания. По словам директора театра, в трагикомедии актер раскрылся по-новому.

"Я смотрю репетиции и понимаю, что это совсем другой человек, палитра его возможностей очень велика. Есть какие-то вещи, которые могут показаться невозможными даже самому актеру, а в результате работы оказывается, что это не только возможно, но и удивительно. Думаю, это показатель того, что мы движемся в правильном направлении", - добавил он.

По мнению самого Жордания, спектакль станет близок абхазскому зрителю, ведь на примере одного маленького города показаны проблемы всего мира. Постановка станет интересной для тех, кто интересуется политикой и ролью индивида в развитии общества.

"Спектакль поможет нам всем понять, что мы все что-то не так делаем, раз мы оказались в такой не очень хорошей ситуации. Ведь мы все чем-то недовольны и думаем, что что-то надо изменить", - добавил Хинтба.

По словам директора театра, зрителей ждет не только интересная философская и социальная линия, но и любовная история.

"После спектакля все женщины будут плакать, а мужчины задумаются, но все испытают чувство осветления, которое возникает, когда зритель соприкасается с произведением искусства", - добавил он.

Премьера спектакля "Визит старой дамы" пройдет в Русском драматическом театре 6 и 7 июня.