Первый возрастной "рекорд": "пьяная" дорожная статистика Абхазии за май

Согласно официальным данным на сайте МВД Абхазии, в мае 2019 года сотрудниками ГАИ Абхазии было составлено 3306 протоколов за различные нарушения ПДД.

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В мае 2019 года сотрудники Госавтоинспекции Абхазии выписали 131 штраф за езду в нетрезвом состоянии, что составило почти 4% от общего количества протоколов. Для сравнения, в апреле за это же нарушение оштрафовали на 68 человек больше.

Впервые за все время анализа "пьяной" дорожной статистики в список нарушителей попал несовершеннолетний водитель, да еще и подшофе. Парню из Гудауты всего 15 лет, и это "рекорд".

© Sputnik Леон Гуния Статистика "пьяного" вождения с 1 по 31 мая 2019 года

Водители в возрасте 25-30 лет уступили лидерскую позицию автолюбителям в возрасте от 30 до 35 лет, которых в мае было 29 человек. Третью строчку заняли сразу две категории нетрезвых водителей – от 25 до 30 и от 35 до 40 лет. Всего по 18 человек. Самому взрослому подвыпившему нарушителю в мае было 70 лет, он ровесник апрельского "рекордсмена".

© Sputnik Леон Гуния Статистика "пьяного" вождения с 1 по 31 мая 2019 года

Слегка пройдемся по "пьяной" географии Абхазии, где тоже сменились лидеры. Очамчыра, которая в апреле была на первой строчке, в мае опустилась на вторую, а вот столица республики снова "на коне". Гудаутский район взял "бронзу".

© Sputnik Леон Гуния Статистика "пьяного" вождения с 1 по 31 мая 2019 года

Ровно до середины мая Галский район наравне с Ткуарчалским не давал ни одного протокола в статистику, но 16 мая двое нетрезвых водителей лишили его статуса самого "трезвого" района страны. В Ткуарчале, где нулевой показатель, по-прежнему не нарушен "сухой" закон.

Среди 131 нарушителя в мае не было ни одной нетрезвой водительницы.