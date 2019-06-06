Копит силы: как сборная Абхазии готовится к полуфиналу ЧЕ ConIFA-2019

СУХУМ, 6 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Перед полуфинальным матчем чемпионата Европы ConIFA-2019 сборная Абхазии провела легкую разминку, сообщил пресс-секретарь Федерации футбола Абхазии Алхас Манаргия.

"С утра перед завтраком футболисты в сопровождении тренеров вышли на прогулку, затем провели легкую разминку. Все остальное время до выезда на стадион футболисты будут отдыхать", - добавил он.

За день до полуфинального матча сборная Абхазии вместе с другими командами побывала на экскурсии в древнем городе Шуши, где познакомились с культурой и традициями народа Нагорного Карабаха. Некоторые игроки пробовали исполнить армянские танцы, и это у них неплохо получалось.

Сборная Абхазии и Западная Армения выйдут на полуфинальный матч 6 июня в 17:30, другой полуфинал между Южной Осетией и Чамерией начнется раньше – в 15:00.

Прямые трансляции полуфинальных игр можно посмотреть на сайте Sputnik Абхазия.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд. В 2016 году турнир проводился в Абхазии, сборная которой в итоге заняла первое место.