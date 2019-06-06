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Внезапная проверка: тест Sputnik на знание русского языка

© Sputnik / Алтан Гочер
В Абхазии
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6 июня отмечается Международный день русского языка. Sputnik Абхазия предлагает пройти небольшой тест и выбрать правильный вариант.

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