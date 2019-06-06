6 июня отмечается Международный день русского языка. Sputnik Абхазия предлагает пройти небольшой тест и выбрать правильный вариант.
Сборная Абхазии по футболу проведет полуфинальный матч ConIFA-2019 с Западной Арменией 6 июня в 17:30.
Переговоры по мирному урегулированию на Украине начались ровно пять лет назад — в июне 2014 года в Нормандии. Из участников той первой встречи "нормандской четверки" в большой политике остались только президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель.
В апреле 2014 года госсекретарь США Джон Керри предлагал провести повторный референдум о судьбе Крыма, рассказал глава МИД Hjccbb Сергей Лавров.