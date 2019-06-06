Кот ученый и кувшин для гения: как в Абхазии отметили день рождения Пушкина

Сария Кварацхелия, Sputnik
Поэтические встречи под многовековой липой в Сухумском ботаническом саду стали доброй традицией. Этот год не стал исключением.
После возложения цветов к памятнику Пушкина почитатели творчества поэта направились в Ботанический сад. Сразу же внимание гостей привлек бесхозный кот, который вальяжно развалился под липой. Любители поэзии сразу же увидели в этом знак свыше и хором начали читать:
У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом.
Но вскоре "ученому" коту внимание людей надоело, он лениво встал и скрылся в кустах.
Соприкоснуться с Пушкиным
"Пушкин писал на русском, но его знают во всем мире, потому что Пушкина переводят на разные языки мира, естественно его переводят и на абхазский язык. Практически каждый поэт соприкоснулся с творчеством Пушкина и постарался стать соавтором, то есть перевести его на абхазский язык", – открыла поэтическую встречу председатель правления фонда Русского культурного центра в Абхазии Наталья Каюн.
Посол России в Абхазии Алексей Двинянин отметил, что имя Пушкина связано с развитием современного русского языка, который объединяет многие народы мира.
"Имя Пушкина неразрывно связано с развитием русского языка от США до Абхазии, фактически по всему периметру земного шара. В прошлом году известный поэт Абхазии (Мушни Ласуриа – ред.) мне презентовал перевод "Евгения Онегина" на абхазский язык. Конечно, это заслуживает всемерного уважения. Хочу сказать итабуп (спасибо – ред.)", – сказал Двинянин.
На день рождения гения поэзии в Ботанический сад пришли представители абхазской интеллигенции. Писатель Владимир Зантария заметил, что Пушкин оставил огромное литературное наследие не только русской, но и мировой культуре в целом.
"Мы живем в эпоху девальвации духовных и нравственных ценностей, которая может нанести огромный ущерб человеческой культуре. На фоне подобных разрушительных процессов укрепляющийся интерес к великому поэту может стать своеобразным катализатором возрождения традиции национальной культуры. Традиционные пушкинские дни в Абхазии стали частью нашей культуры", – отметил Владимир Зантария.
Организатор ежегодных поэтических встреч под липой Народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа предложил почитателям творчества Пушкина немного поменять формат мероприятия: в честь поэта в Ботаническом саду под липой закопать кувшин с вином, который будут открывать раз в десять лет, а также на ежегодные встречи приглашать известных пушкинистов из России.