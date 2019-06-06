Кот ученый и кувшин для гения: как в Абхазии отметили день рождения Пушкина

6 июня в Абхазии, как и во всем мире, отмечают день рождения русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Уже восьмой раз в Cухумском ботаническом саду проходит чтение стихов под сенью многовековой липы.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Поэтические встречи под многовековой липой в Сухумском ботаническом саду стали доброй традицией. Этот год не стал исключением.

После возложения цветов к памятнику Пушкина почитатели творчества поэта направились в Ботанический сад. Сразу же внимание гостей привлек бесхозный кот, который вальяжно развалился под липой. Любители поэзии сразу же увидели в этом знак свыше и хором начали читать:

У лукоморья дуб зеленый;

Златая цепь на дубе том:

И днем и ночью кот ученый

Все ходит по цепи кругом.

Но вскоре "ученому" коту внимание людей надоело, он лениво встал и скрылся в кустах.

Соприкоснуться с Пушкиным

"Пушкин писал на русском, но его знают во всем мире, потому что Пушкина переводят на разные языки мира, естественно его переводят и на абхазский язык. Практически каждый поэт соприкоснулся с творчеством Пушкина и постарался стать соавтором, то есть перевести его на абхазский язык", – открыла поэтическую встречу председатель правления фонда Русского культурного центра в Абхазии Наталья Каюн.

© Sputnik / Томас Тхайцук Возложение цветов к памятнику Пушкина в Сухуме

Посол России в Абхазии Алексей Двинянин отметил, что имя Пушкина связано с развитием современного русского языка, который объединяет многие народы мира.

"Имя Пушкина неразрывно связано с развитием русского языка от США до Абхазии, фактически по всему периметру земного шара. В прошлом году известный поэт Абхазии (Мушни Ласуриа – ред.) мне презентовал перевод "Евгения Онегина" на абхазский язык. Конечно, это заслуживает всемерного уважения. Хочу сказать итабуп (спасибо – ред.)", – сказал Двинянин.

На день рождения гения поэзии в Ботанический сад пришли представители абхазской интеллигенции. Писатель Владимир Зантария заметил, что Пушкин оставил огромное литературное наследие не только русской, но и мировой культуре в целом.

© Sputnik / Томас Тхайцук День рождения русского поэта Александра Сергеевича Пушкина в сухумском ботаническом саду

"Мы живем в эпоху девальвации духовных и нравственных ценностей, которая может нанести огромный ущерб человеческой культуре. На фоне подобных разрушительных процессов укрепляющийся интерес к великому поэту может стать своеобразным катализатором возрождения традиции национальной культуры. Традиционные пушкинские дни в Абхазии стали частью нашей культуры", – отметил Владимир Зантария.

Организатор ежегодных поэтических встреч под липой Народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа предложил почитателям творчества Пушкина немного поменять формат мероприятия: в честь поэта в Ботаническом саду под липой закопать кувшин с вином, который будут открывать раз в десять лет, а также на ежегодные встречи приглашать известных пушкинистов из России.