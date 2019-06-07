Энри Агрба представит Абхазию на Чемпионате мира по рукопашному бою

Чемпионат мира по полноконтактному рукопашному бою пройдет в Кисловодске с 22 по 23 июня по версии FCF-MMA.

СУХУМ, 7 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Боксер из Абхазии Энри Агрба представит республику на Чемпионате мира по полноконтактному рукопашному бою по версии FCF-MMA в Кисловодске, рассказал корреспонденту Sputnik спортсмен из Абхазии.

"21 июня у нас будет взвешивание, а бои начнутся 22 июня. В этот день мне предстоит несколько боев и, если я во всех выиграю, то выйду в финал, где выступают профессиональные спортсмены. Пока точно не знаю, сколько именно мне предстоит победить соперников, но три или четыре боя в первый день будет", - поделился Агрба.

Правила турнира в Кисловодске довольно жесткие, отметил спортсмен из Абхазии. Соперники могут бить друг друга по затылку, наносить удары ногами лежачему. Ограничений немного: запрещено бить в пах и выдавливать глаза.

"Кто будут мои соперники, я пока не знаю, но предполагаю. Я смотрел чемпионат России, чтобы знать, кто выступает за сборную, и примерно догадываюсь, с кем я могу выйти на ринг", - поделился Агрба.

К предстоящим поединкам Агрба готовится в Гагре и Сочи. Сейчас он весит 83 килограмма и к турниру должен сбросить восемь килограммов.

Ранее Энри Агрба в 2018 году уже завоевывал титул чемпиона мира по смешанным единоборствам по версии FCF-MMA.