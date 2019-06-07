Выборы в Парламент Южной Осетии: как будет проходить голосование в Абхазии

Выборы в Парламент Южной Осетии состоятся 9 июня, и впервые за 15 лет они вновь пройдут по мажоритарно-пропорциональной системе.

СУХУМ, 6 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев в интервью Sputnik рассказал о подготовке к голосованию в Парламент Южной Осетии.

"На территории Республики Абхазия (в посольстве Южной Осетии в Абхазии – ред.) организован избирательный участок №77. В этот раз выборы проходят по смешанной системе, но за одномандатников будут голосовать только на территории Южной Осетии, за пределами республики можно голосовать только по партийным спискам", - добавил он.

Посол сообщил, что в Абхазии проживает до 20 граждан Южной Осетии.

"Однако на прошлых выборах на участке проголосовало около 50 человек, это люди, которые на отдыхе, временно приехали на работу. Кроме того, для того чтобы проголосовать, могут приехать граждане Южной Осетии, к примеру, из Сочи", - подчеркнул Боциев.

8 июня в Абхазию доставят бюллетени для проведения голосования в республике, сообщил он. Посол Южной Осетии сказал, что все партии, участвующие в выборах, могут прислать своих представителей в качестве наблюдателей.

"Если будут наблюдатели, ЦИК обеспечит их соответствующими документами. Все наблюдатели, которые будут иметь легитимные документы, имеют право находиться на участке и отслеживать проведение выборов", - рассказал он.

Как сообщил спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия, в качестве наблюдателей на выборы в Южную Осетию поедут депутаты Вианор Бебия и Ашот Минасян.

Посольство Южной Осетии в Абхазии расположено в городе Сухум на улице Лакоба, дом №23.

Выборы в Парламент Южной Осетии состоятся 9 июня. Впервые за 15 лет они вновь пройдут по мажоритарно-пропорциональной системе. Половина из 34 парламентариев будет избрана по партийным спискам, другая половина – по одномандатным округам.