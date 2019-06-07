Комиссия по нефтедобыче в Абхазии намерена продлить свою работу

Комиссия по вопросам добычи углеводородного сырья на территории Абхазии была создана в Парламенте республики 20 марта 2019 года.

СУХУМ, 7 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Комиссия по изучению вопроса добычи нефти в Абхазии обратится в Парламент Абхазии с предложением о продлении работы до конца июля 2019 года, сообщил корреспонденту Sputnik председатель комиссии Астамур Тарба в пятницу 7 июня.

Тарба отметил, что первое продление сроков работы комиссии до 20 мая было вызвано необходимостью более детального изучения вопроса и недостающей документации. В этот раз причина та же.

"Получая ответы на запросы, которые мы рассылали в ведомственные организации, мы столкнулись с тем, что у нас возникало еще больше вопросов. Приходилось направлять дополнительные запросы, которые не укладывались в отведенный для работы комиссии месячный срок", - рассказал Тарба.

Парламентская комиссия получила письменный ответ от "РН-Шельф" на запрос, а директор "АпсныОйл" пришел на встречу со своими специалистами.

По словам Тарба, руководитель и сотрудники нефтедобывающей компании исчерпывающе ответили на многие вопросы, интересующие комиссию.

"Приоритетные для нас вопросы - это экологическая безопасность и риски, которые несет наше государство в случае добычи нефти на ее территории, и экономическая эффективность от этой деятельности. Ответственность за экологические последствия, как это записано в соглашении, несет данная компания, но, по моему личному убеждению и убеждению многих членов комиссии, этого недостаточно", - отметил Тарба.

Для беседы с членами парламентской комиссии был вызван бывший премьер-министр Абхазии Леонид Лакербая. Он сказал, что эти документы были подписаны с целью повышения экономической эффективности республики.

Депутат Тарба подчеркнул, что у комиссии уже есть промежуточные итоги и выводы, но до окончания работы сообщать их рано. Одна из проблем, с которой сталкиваются члены парламентской комиссии – это недостаточная нормативно-правовая база и, возможно, что придется обратиться за экспертной оценкой к зарубежным специалистам и консалтинговым компаниям. Это позволит определиться, существует ли необходимость в пересмотре ставок налога на добычу полезных ископаемых и внесения изменений в нормативно-правовые акты Абхазии.

На сегодняшний день, добавил он, комиссия проделала больше половины работы. Тарба не исключил возможность того, что сроки изучения столь сложного процесса могут еще продлить.

"Наша главная задача - разобраться в этом вопросе, сколько бы на это времени не понадобилось. Мы понимали, что в течение одного месяца мы не завершим эту работу, но временные рамки должны быть, и отведенные Парламентом сроки, даже с пролонгацией, ускоряют работу. Например, у прошлой комиссии, которая изучала этот вопрос, таких ограничений во времени не было", - рассказал Тарба.

Депутат Народного Собрания также допускает, что окончательное решение комиссия выскажет уже после президентских выборов в Абхазии, для того чтобы избежать возможной политической спекуляции.

Комиссия по вопросам добычи углеводородного сырья на территории Абхазии была создана в Парламенте республики 20 марта 2019 года.

В ее состав вошли 12 депутатов Народного Собрания, председателем был избран руководитель профильного комитета Астамур Тарба.

Ранее сообщалось, что комиссия должна завершить работу в течение месяца со дня принятия постановления.

В мае 2014 года правительство Абхазии предоставило право компании "АпсныОйл" на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов на территориях Очамчырского, Ткуарчалского, Галского районов и в восточной части акватории Черного моря у берегов Абхазии. В марте 2018 года "АпсныОйл" продлили действие соглашения, так как компания не уложилась в отведенные сроки.

Соглашение о сотрудничестве между Министерством экономики республики и "Роснефтью" было подписано в мае 2009 года. Право на проведение геологического изучения, разведку и добычу углеводородного сырья российская компания получили по распоряжению правительства Абхазии в апреле 2013 года. Подписанные на тот момент лицензионные условия с тех пор не были изменены, но в 2015 и 2017 годах сроки на проведение геологоразведочных работ продлили.