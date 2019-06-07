Гаделия, Говоров и Эшба закрыли цикл концертов "Шедевры эпох" в Москве

Sputnik, Анжелика Бения.

Лет 10 тому назад сложно было представить дуэт таких разных инструментов, как орган и саксофон. У меня орган ассоциируется в основном с церковным, духовным началом, а саксофон с джазовой и эстрадной музыкой.

Да, оба инструмента духовые по своей природе, но разделяет их история и время возникновения. Саксофон – один из самых молодых инструментов, появившийся в середине XIX века, возраст же "короля музыки" – около 28 веков. До концерта "Шедевры эпох" в консерватории для меня орган и саксофон были полярно противоположны.

Орган, саксофон, голос

"Природа звукоизвлечения двух инструментов одинакова, – объясняет саксофонист-виртуоз Сергей Говоров, который уже 10 лет играет в дуэте с органом, – важно сделать правильную регистровку для каждого произведения, чтобы подобрать хорошие звуки, сочетающиеся с саксофоном. Большая честь и большая ответственность играть в этом здании, где выступали великие музыканты мира. Здесь необычайная акустика, инструмент хорошо подошел. То, как его звуки распространяются, позволяет находить краски в дуэте или трио, позволяет играть с наслаждением для себя и, надеюсь, для слушателей", – сказал Сергей Говоров.

Саксофонист отметил, что никогда не играл в Абхазии, более того, и туристом там не бывал. Добавил, что будет рад возможности посетить республику.

Первая часть концерта "Шедевры эпох" была посвящена великим гениям европейского барокко. Музыка Баха была представлена грандиозными полифоническими циклами — Пассакалией до минор и известнейшей Токкатой и фугой ре минор, а также двумя ариями: инструментальной — из Оркестровой сюиты №3 (в переложении для саксофона и органа), и вокальной — из кантаты №32 "Liebster Jesu me in Verlangen".

В программу вошли две части концерта "Лето" из цикла Вивальди "Времена года" в переложении для органа Луки Гаделия.

"Учась в аспирантуре Московской консерватории, я занимался в классе профессора, доктора искусствоведения Евгении Кривицкой. Тема моей работы, которую я у нее писал, была посвящена органным транскрипциям. Мне интересно самому заниматься аранжировкой. Всегда нужно чувствовать тонкую грань; если музыка от этого не страдает, а приобретает новые краски, то транскрипция удачная и имеет право на жизнь", – отметил органист-виртуоз, заслуженный артист Абхазии Лука Гаделия.

Во второй части концерта слушатели перенеслись в эпоху расцвета органного искусства – время появления больших романтических органов. Прозвучали шедевры сочинения французских композиторов Александра Гильмана, Габриэля Форе и Шарля-Мари Видора. Финал программы удивил XX веком, богатым не только экспериментами, но и миксом различных стилей и направлений.

Музыканты в конце вечера порадовали слушателей сюрпризом, виртуозно исполнив "Танец с саблями" Арама Хачатуряна и "Аве Мария" Вильяма Гомеса.

© Foto / Анжелика Бения Цикл концертов "Шедевры эпох" в малом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского, 6 июня

Главный слушатель

– А где ваш главный слушатель? – интересуюсь я у солистки Абхазской государственной филармонии, приглашенной солистки Большого театра Кристины Эшба.

– Главный слушатель (годовалая Мирослава - ред.) сейчас дома, учится ходить. Нашу дочь сейчас больше всего впечатляет то, что мы делаем. Недавно папа (Лука Гаделия - ред.) уезжал на гастроли в Волгоград. Она скучала и по папе, и по музыке, так как дома внезапно стало тихо, и на этой большой штуке под названием орган никто по несколько часов в день не играет. Так что – да, ее можно назвать нашим главным слушателем, – ответила Кристина.

За кулису взять автографы у музыкантов пришла советник посольства Республики Абхазия в Российской Федерации Татьяна Гулиа. Бывая на спектаклях или концертах, Гулиа просит расписаться артистов на программах. У нее уже набралась впечатляющая коллекция. Среди них программы гастролей Абхазского театра, выступления Хиблы Герзмава, Алисы Гицба, студенческих спектаклей "щукинцев", спектаклей Нелли Эшба и многие другие, которые уже стали музейными экспонатами.

"Я видела выступления Луки и Кристины, когда они еще были студентами, интересно наблюдать творческий рост актера, мастерство музыканта. Каждый их концерт уникален, будь то строгие классические выступления в Лютеранском храме в Москве или в Пицундском храме, в музее Глинки, в консерватории. Они всегда готовят зрителям сюрпризы. Удивили исполнением Гершвина и Хачатуряна. Самое главное – зритель чувствует, что исполнители купаются в музыке, получают удовольствие от нее, делают это неформально и заражают зрителей своей любовью к произведениям великих композиторов", – поделилась своим впечатлением после концерта Татьяна Гулиа.

Музыкальная жизнь

Концерт Луки Гаделия, Сергея Говорова и Кристины Эшба завершил цикл "Шедевры эпох: орган, саксофон, голос", который проводит концертное агентство Art-Brand. В рамках этого цикла были выступления еще и с арфистками.

Лука Гаделия сообщил, что после концертов в Москве наступает следующий этап концертов, но уже в Абхазии, так как летом открывается абхазский сезон органной музыки в Пицунде.

"На следующий год также запланированы подобные концерты. Они всегда включают в себя какие-то ансамбли – арфа или саксофон – не так часто звучащие с концертных подмостков. Запланирован концерт с камерным оркестром Волгоградской филармонии и такие же интересные ансамблевые сочетания с органом. Летом в Пицунде нас ждут органные вечера и праздник музыки, на который съезжаются многие органисты. Это наша абхазская музыкальная жизнь, она остается. Мы работаем", – добавил он.

12 и 13 июня Лука Гаделия и Кристина Эшба дают концерты в Кисловодске и Ессентуках, потом едут в Пицунду играть плановые концерты по воскресеньям до октября и участвовать в ежегодном фестивале, который откроется в Пицунде в сентябре.