Абхазия и Россия изменили Cоглашение о режиме торговли

СУХУМ, 7 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба и министр энергетики России Александр Новак подписали протокол о внесении изменения в Соглашение между правительствами Абхазии и России о режиме торговли товарами в пятницу 7 июня, рассказал корреспонденту Sputnik министр экономики республики Адгур Ардзинба.

Изменения касаются поставки нефтепродуктов без экспортной таможенной пошлины, что позволило отменить режим предварительного таможенного оформления, который действовал раньше.

"Каждый импортер нефтепродуктов за собой закреплял определенное количество квоты, предварительно уведомляя Федеральные таможенные службы о своих планах на импорт. Но в ходе реализации не каждый из них мог выбрать объем, который заявлял. Передать квоты от одного импортера к другому было очень сложно. То есть с распределением этих квот проблем уже не будет", - отметил Ардзинба.

После внесения изменений в Соглашения эти сложности устранены и предварительно декларировать поставки нефтепродуктов в Абхазию из России не нужно.

"В рамках той квоты, которая определена на Абхазию, импортируемые нефтепродукты заносятся в базу на момент пересечения границы. Это позволит нам использовать отведенные на республику объемы в полном количестве", - добавил Ардзинба.

Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба и министр энергетики России Александр Новак также обсудили вопросы энергодефицита республики и механизмах его покрытия в зимний период.

Ардзинба напомнил, что в 2020 году планируют остановить работу ИнгурГЭС в связи с ремонтом, и электроэнергию Абхазия будет получать из России в этом период. Конкретные необходимые объемы и даты передачи электроэнергии еще будут обсуждается.