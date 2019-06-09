Совершенно не секретно: как в Абхазии восстанавливают утерянный архив

9 июня отмечается Международный день архивов (International Archives Day). О том, в каком состоянии сегодня Государственный архив Абхазии, какой урон нанесли грузины истории Абхазии во время Отечественной войны 1992-93 годов, как по счастливой случайности уцелели материалы, что сегодня восстанавливают хранители памяти, и какие документы нельзя рассекречивать читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

"До Отечественной войны 1992-93 годов в Госархиве Абхазии хранилось свыше 176 тысяч особо важных документов. Это были тысячи толстых книг. После войны осталась одна такая книга", – как ценную реликвию сжимает в руках пожелтевшую бумажную папку заместитель директора Госархива Абхазии Дмитрий Еник.

Пожар, учиненный 6 июня 1993 года грузинскими гвардейцами, в Абхазском Госархиве называют вопиющим актом вандализма, который в истории человечества не имеет прецедентов.

Однако по счастливой случайности, не все безвозвратно было уничтожено.

"Архив располагался на нынешней улице Абазинской, там был главный корпус, рядом стояли две церквушки, в которых также хранились документы. Но основные документы на бумажных носителях хранились в главном корпусе, который подожгли. Это известие для всех абхазов стало настоящей трагедией, потому что пытались уничтожить наше прошлое, нашу историю. Но, когда грузины поджигали архивы, они не учли один нюанс: до войны в Абхазии особо ценные документы хранились не только на бумажных носителях, а создавались микрофильмы и фотокопии. Они хранились на пленках в этих самых церквушках. И по такой счастливой случайности многие документы сохранились", – продолжил рассказ главный архивариус Абхазии Роман Гвинджия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пленки с неоцифрованными документами

После войны в Абхазии долгое время не могли расшифровать пленки. Не было специалистов и необходимого оборудования. О том, сколько документов уцелело, архивариусы даже не имели представления. Все описи по оцифрованным материалам сгорели.

Но время не ждало, пленки портились. Не так давно вопрос о восстановлении архива Абхазии, в том числе декодировки цифровых носителей, поставили на Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности на Южном Кавказе.

"Этот вопрос в Европейском союзе был принят положительно. В рамках Женевских дискуссий идет техническое оснащение Государственного архива Абхазии. Первоначальное оборудование уже есть. Мы предложили привлечь к работе специалистов из Чехии, так как там одни из лучших специалистов по архивам. Нам пошли навстречу, приехали специалисты из Праги. Мы отобрали студентов из нашего Госуниверситета, которых обучили специально технике реставрации. Сейчас эти студенты работают у нас в штате", – рассказал Роман Гвинджия.

Первое время, пока не было специального оборудования, студенты восстанавливали пленки при помощи подручных средств. Они даже соорудили дезинфекционную камеру для реставрации пленок.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дезинфекционная камера для реставрации документов

Сейчас содержимое пленок считывают с помощью специального оборудования. После расшифровки материалы сканируются, а восстановленные фотоленты хранят в специальных коробках и в отдельной комнате, где поддерживается необходимый температурный режим.

За полтора года работы в Госархиве восстановили свыше четырех тысяч материалов. Из них уже собрали два фонда – "Наркомат просвещения" и "Совет народных комиссаров". Множество документов числится в списках "Неизвестные материалы". Их еще предстоит изучить.

© Sputnik / Томас Тхайцук Коробки с пленками

По предположениям главного архивариуса, около 60-70% утерянных документов в Абхазском Госархиве сумеют восстановить.

"Это особо ценные материалы. Все документы, к сожалению, восстановить уже не получится. Они безвозвратно утеряны", – с сожалением отметил Роман Гвинджия.

В рамках Женевских дискуссий, также удалось добиться того, чтобы грузинская сторона передала в Госархив Абхазии материалы, которые хранятся в Национальном архиве Грузии.

"В этом плане Грузия идет на контакт, но архив это достаточно закрытое учреждение. Есть открытые документы, а есть те, которые под грифом секретности. Мотивируя этим, грузинская сторона не предоставляет нам некоторые документы. Мы просим передать нам хотя бы описи, чтобы иметь представление, какие материалы у них имеются. Но и описи мы пока не получили", – добавил Гвинджия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Архивные документы

Мир под замком

Обычно архивы считаются закрытыми учреждениями, в которых собирается досье. Но Роман Гвинджия и его заместитель Дмитрий Еник стараются сделать учреждение открытым и удобным.

При Госархиве были созданы библиотека и читальный зал, которые оборудованы компьютерами. В читальном зале есть даже специальная комната для особо важных посетителей, которым открыт доступ к секретным документам.

Любой желающий может зайти на сайт архива, дистанционно отправить запрос по интересующему материалу и через определенное время прийти в Госархив за нужным документом.

"Мы облегчаем работу наших посетителей. Можно заранее направить заявку и в назначенное время уже документы будут ждать посетителя. То есть посетитель тем самым экономит свое время. Практически все документы, которые имеются в Госархиве сегодня мы переводим на цифровые носители. Раньше мы давали документы на руки, но от постоянного пользования бумага портится. Поэтому сейчас все оцифровывается. К сожалению, на некоторые запросы мы не можем отвечать, так как основная часть документов сгорела, а многое пока еще не восстановлено", – пояснил Дмитрий Еник.

© Sputnik / Томас Тхайцук Документы из фонда госархива

Бытует миф, что архивы – скучные учреждения, в которых хранят сухие протоколы. Но с этим можно поспорить. Что может быть интереснее информации, чем та, к которой доступ ограничен? В Абхазском Госархиве имеются документы, которые находятся под грифом секретности.

Обычно спустя 75 лет гриф секретности снимается со всех материалов. Но есть такие документы, которые, по мнению главного архивариуса Абхазии, лучше не рассекречивать.

"Например, в США до сих пор не рассекретили многие документы по гражданской войне, в России – по Кавказской. В Абхазии тоже есть совершенно секретные материалы. В свое время Владислав (Владислав Ардзинба, первый президент Абхазии – ред.) из архивов КГБ получил документы по репрессиям. Их уже тогда можно было опубликовать. Но Владислав не захотел этого делать, потому что там встречаются доносы соседей на соседей. Это может разжечь ненависть между людьми. Должно пройти несколько поколений, чтобы можно было такие материалы рассекретить", – резюмировал Роман Гвинджия.