Голосование на выборах в Парламент Южной Осетии завершено

Выборы в Парламент Южной Осетии состоялись в воскресенье 9 июня, для граждан ЮО, проживающих в Абхазии, был открыт участок для голосования в Сухуме.

СУХУМ, 9 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. Завершено голосование на выборах в Парламент Южной Осетии в Сухуме, сообщил корреспонденту Sputnik посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев.

Участок для голосования, который открылся в 8:00 в воскресенье 9 июня, был закрыт в 20:00.

Как рассказал Боциев, в Сухуме проголосовали 17 человек. По приблизительным данным посольства, на территории Абхазии проживают порядка 25 граждан Южной Осетии.

"В целом выборы в Парламент Южной Осетии в Сухуме прошли в рамках закона. Члены участковой избирательной комиссии не выявили нарушении. Сейчас мы начнем подсчитывать голоса. Затем запечатанные данные отправятся в Цхинвал", – сказал Олег Боциев.

Выборы в Парламент Южной Осетии состоялись в воскресенье 9 июня. Граждане Южной Осетии, проживающие в Абхазии, могли проголосовать на избирательном участке, который был открыт в здании посольства Южной Осетии в Сухуме.

Как ранее сообщили РИА Новости, явка избирателей в Южной Осетии превысила 50%, выборы в парламент признаны состоявшимися.

Всего в воскресенье во время выборов в Парламент Южной Осетии работали 77 избирательных участков в 17 избирательных округах. 73 участка - на территории Южной Осетии, один - в Москве, два на территории консульства в Северной Осетии и один в столице Абхазии - Сухуме.

Впервые за 15 лет в Южной Осетии выборы в Парламент вновь прошли по мажоритарно-пропорциональной системе. Половина из 34 парламентариев будет избрана по партийным спискам, другая половина – по одномандатным округам.