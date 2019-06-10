Неделя спектаклей: культурные события в Абхазии

Афиша культурных событий Абхазии с 10 по 16 июня
Абхазский драмтеатр
11 июня в 19:00 состоится показ спектакля "Пешком" в постановке Валерия Кове. Спектакль по пьесе современного польского драматурга Славомира Мрожека "Пешком" о наследии Второй мировой войны.
13 июня в 19:00 в Абхазском драматическом театре состоится показ спектакля "Махаз" по повести писателя Фазиля Искандера.
РУСДРАМ
11 июня в 19:00 в РУСДРАМе покажут полюбившаяся абхазскому зрителю комедия "Клинический случай".
Закрученный сюжет, основанный на лжи главных героев, которые пытаются выпутаться из сложившейся ситуации, обещает довести зрителя до слез, но только из-за смеха.
13 июня в 19:00 в РУСДРАМ пожалует "Ревизор", режиссер спектакля - Андрей Тимошенко. В главной роли – Джамбул Жордания.
Абхазский государственный молодежный театр
В Молодежном театре 10 июня в 18:30 покажут спектакль "Келешбей", который стал самым посещаемым спектаклем этого театра. Действие пьесы разворачивается в период правления в Абхазии владетельного князя Келешбея Шервашидзе-Чачба.
По историческим данным, стремясь добиться независимости от Турции, Келешбей сумел усилить центральную власть. Главным секретом успеха постановки стала именно выбранная тема, независимости страны, которая спустя два столетия все еще актуальна.
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