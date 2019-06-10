20:13 10 Июня 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.79
  • EUR73.21
Поиск

Отделение кардиохирургии откроют в Абхазии

© Sputnik / Варвара Гертье
В Абхазии
Получить короткую ссылку
72240

Заседание по итогам диспансеризации населения Абхазии прошло в администрации Гагрского района в понедельник 10 июня.

СУХУМ, 10 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Отделение кардиохирургии откроют при Республиканской больнице Абхазии, сказал министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия. 

"Мы активно обсуждаем вопросы с руководством ФМБА России об открытии отделения кардиохирургии на базе Республиканской больницы. Это один из наших планов. Техническое задание уже подготовлено, соответствующее задачам по реконструкции и капитальному ремонту отделения, где оно будет базироваться. Также готовится проект межправительственного соглашения, который мы будем обсуждать", - сказал Цахнакия. 

Он добавил, что эти два вопроса будут решены к концу 2019 года. Также на стадии обсуждения строительство специализированного медицинского центра неотложной помощи. 

В заседании по итогам диспансеризации населения Абхазии приняли участие секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухамед Килба, замсекретаря Совбеза России Рашид Нургалиев, министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия, помощник министра здравоохранения России Анатолий Гулин и глава Гагрского района Геннадий Сичинава. 



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

"Кинотавр" 2019: звезды на открытии фестиваля
Возрождающаяся Пальмира: как древний город возвращается к жизни
Жить припеваючи: города с самыми высокими зарплатами

Соцсети

Sputnikabkhazia