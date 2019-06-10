Отделение кардиохирургии откроют в Абхазии

СУХУМ, 10 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Отделение кардиохирургии откроют при Республиканской больнице Абхазии, сказал министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия.

"Мы активно обсуждаем вопросы с руководством ФМБА России об открытии отделения кардиохирургии на базе Республиканской больницы. Это один из наших планов. Техническое задание уже подготовлено, соответствующее задачам по реконструкции и капитальному ремонту отделения, где оно будет базироваться. Также готовится проект межправительственного соглашения, который мы будем обсуждать", - сказал Цахнакия.

Он добавил, что эти два вопроса будут решены к концу 2019 года. Также на стадии обсуждения строительство специализированного медицинского центра неотложной помощи.

В заседании по итогам диспансеризации населения Абхазии приняли участие секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухамед Килба, замсекретаря Совбеза России Рашид Нургалиев, министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия, помощник министра здравоохранения России Анатолий Гулин и глава Гагрского района Геннадий Сичинава.