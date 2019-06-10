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Абхазия закупит мобильные медицинские комплексы

© Sputnik / Евгений Самарин
В Абхазии
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Предварительные итоги диспансеризации населения Абхазии подвели в администрации Гагрского района в понедельник 10 июня.

СУХУМ, 10 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Мобильные медицинские комплексы закупят для Республиканской больницы Абхазии, сказал помощник министра здравоохранения России Анатолий Гулин. 

© Sputnik / Варвара Гертье
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"Идет закупка мобильных комплексов, которые будут системно работать в Абхазии. Думаю, они встанут на территории Республиканской больницы до конца года и будут осуществлять плановый и консультативный прием граждан страны", - отметил Гулин. 

Он добавил, что сотрудничество в сфере здравоохранения между Абхазией и Россией конструктивное, плодотворное и направлено на охрану здоровья населения Абхазии. 

Всеобщая диспансеризация населения Абхазии прошла во всех городах и районах республики с 5 апреля по 9 июня 2019 года. Минздрав информирует, что граждане Абхазии, которые не успели пройти диспансеризацию в эти сроки, смогут сделать это, согласно плану Минздрава, уже в сентябре текущего года. Всего диспансеризацию прошли более 13 тысяч человек по всей стране. 

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