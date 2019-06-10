Президент ConIFA о ЧЕ в Нагорном Карабахе: прошел на мировом уровне

СУХУМ, 10 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Чемпионат Европы по футболу по версии ConIFA-2019 в Нагорном Карабахе прошел на высоком уровне, рассказал в интервью радио Sputnik президент ConIFA Пер Андрес Блиндт.

"Я очень рад, что жители Нагорного Карабаха, как и весь мир, смогли пережить этот опыт. Могу с уверенностью сказать, что очень грамотно было организован сервис, размещение команд и гостей в гостиницах, также государство совместно со спонсорами улучшили состояние стадионов, то есть все было сделано на хорошем уровне", – добавил он.

Президент ConIFA отметил, что над организацией чемпионатов трудится большое количество людей. Открытие чемпионата в Нагорном Карабахе прошло на том же уровне, что и в Абхазии в 2016 году, добавил он.

"Но в Абхазии проходил чемпионат мира, а в этот раз мы проводим его на континентальном уровне, и примечательно, что он проходит так же успешно. Во время чемпионата мы получаем приятные отзывы от самих команд и от людей со всего мира, которые восхищаются организацией. На самом деле мы по итогу получаем намного больше, чем планировали. К примеру, если вы видели церемонию открытия чемпионата в Нагорном Карабахе, то можете согласиться с нами, что царила фантастическая атмосфера", - рассказал Блиндт.

Каждый чемпионат, по мнению президента, проходит три стадия подготовки – до официальной церемонии открытия, во время проведения игр, после окончания игр.

"Самый сложный этап первый, хотя мало кто об этом знает, на нас оказывается очень большое давление. Для нас это настоящее испытание. Сейчас мы на последней стадии чемпионата. Уезжая из Нагорного Карабаха, мы оцениваем уровень подготовки и проведения игр. Мы всегда стараемся учиться новому, чтобы быть лучше в следующий раз", – объяснил он.

После окончания чемпионата Европы в Нагорном Карабахе дирекции ConIFA предстоит заняться решением новых задач, рассказал Блиндт. По его словам, изменения пройдут как в структуре самой организации, так и в ее внешней деятельности.

"Во-первых, нам необходимо начать официально нанимать персонал для работы в организации. Уже шесть лет большинство наших сотрудников работают как волонтеры, без оплаты. Они жертвуют своим свободным временем, семьей, работой, чтобы провести чемпионаты на нужном уровне. Но так проблемы решать нельзя. Поэтому, я очень надеюсь, что с декабря мы начнем трудоустраивать сотрудников, чтобы наша команда стала более профессиональной и мы могли выйти на новый уровень развития", – сказал он.

В планах у ConIFA также развитие женского футбола и организация турниров для людей с ограниченными возможностями.

"Кроме того, в прошлом месяце у нас появился первый член из Южной Америки. Теперь у нас есть представители всех шести континентов, и мы можем с полной уверенностью считаться международной организацией", - добавил Блиндт.

Чемпионат Европы по версии ConIFA-2019 прошел в Нагорном Карабахе с 1 по 9 июня.

Победителем чемпионата стала сборная Южной Осетии, второе место заняла команда Западной Армении, "бронза" досталась сборной Абхазии.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд. В 2016 году чемпионат мира по футболу ConIFA проводился в Абхазии, сборная которой в итоге заняла первое место.