Нургалиев дал оценку совместному ИКЦ органов внутренних дел России и Абхазии

Соглашение "О порядке формирования и деятельности Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел" Абхазия и Россия подписали в мае 2017 года.

СУХУМ, 10 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Новым обликом работы правоохранительных органов Абхазии и России назвал "Единый информационно-координационный центр" замсекретаря Совбеза России Рашид Нургалиев в беседе с корреспондентом Sputnik в понедельник 10 июня.

"Это совершенно новый облик работы правоохранительных органов, большая информационная база, которая позволит в режиме онлайн получать экспертизы для выяснения правонарушений и других преступлений. Буквально недавно были в Южной Осетии, где этот центр работает и востребован", - отметил Нургалиев.

Замсекретаря Совбеза России Рашид Нургалиев с рабочим визитом прибыл в Абхазию в понедельник 10 июня. Во вторник 11 июня запланирована встреча по итогам работы в сфере транспортного сообщения, по линии Министерства внутренних дел, Минздрава, Минобороны, органов таможенных служб. Рассмотрят вопросы региональной безопасности.

Подписание Соглашения между Абхазией и Россией "О порядке формирования и деятельности Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел" состоялось 18 мая 2017 года.

Центр осуществляет задачи по организации обмена оперативно-значимой информацией с правоохранительными органами Республики Абхазия и Российской Федерации, а также по ведению необходимых оперативных и криминалистических учетов; по формированию и ведению специализированного банка данных об организованных преступных сообществах, противоправная деятельность которых затрагивает интересы Республики Абхазия и Российской Федерации; по сбору, обобщению и анализу информации в области борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений; по содействию в осуществлении межгосударственного розыска и выдачи лиц, скрывающихся от уголовного преследования или исполнения приговора; по содействию в реализации необходимых согласованных действий по борьбе с опасными видами преступлений, представляющих угрозу безопасности Республики Абхазия и Российской Федерации, а также по выработке и представлению Республики Абхазия и Российской Федерации предложений по повышению эффективности сотрудничества.