Урок истории: суд удовлетворил иск экс-премьера Абхазии Леонида Лакербая

О том, как прошло последнее слушание по делу экс-премьера Леонида Лакербая "О защите чести, достоинства и деловой репутации", какое решение вынес суд, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Уже больше года длится слушание по иску экс-премьера Леонида Лакербая "О защите чести, достоинства и деловой репутации". За это время суд уже выслушал всех свидетелей и провел лингвистическую экспертизу в Ростове-на-Дону на предмет наличия в оспариваемом истцом тексте сведений, порочащих честь и деловую репутацию премьер-министра Леонида Лакербая. И вот, суд подошел к финишной прямой.

Прежде, чем перейти к прениям сторон, адвокат, защищающий интересы историка Станислава Лакоба, обратился к судье Белле Хасая с просьбой возобновить дело по существу. Однако суд отклонил ходатайство, сославшись на то, что возобновление дела возможно только в том случае, если всплывут новые факты. А таковых в ходатайстве Белла Хасая не увидела.

Последнее слово

В ходе прений сторон, истец попросил суд обязать ответчиков академика Олега Бгажба и профессора Станислава Лакоба отозвать учебник по истории, внести в него изменения, удалив из главы IV указанный текст, и опубликовать опровержение.

Экс-премьер Леонид Лакербая считает, что ответчик Станислав Лакоба не смог подтвердить на суде достоверность изложенных в учебнике фактов, и более того, показания ответчика противоречат друг другу.

"Если же я дал такое обещание, то почему ни в одной из газет, не озвучено мое обещание? То, о чем говорил Лакоба, по меньшей мере, выглядит странно. По показаниям Лакоба, 28 февраля 2013 года, он, действуя по поручению Анкваб, поехал в Министерство обороны и передал мое обещание об отставке через месяц. Что Анкваб так обрадовался моему обещанию, что даже не спросил меня, что изменилось после официальной встречи у президента? Что моя отставка было в интересах Анкваб? – сказал истец. – А позже Лакоба сказал, что поручение пойти в Министерство обороны передал ему не Анкваб, а спикер Парламента Валерий Бганба. Но это тоже оказалось неправдой. Бганба предстал перед судом. Если бы я хотел уйти в отставку, то почему я напрямую не сказал президенту, лицу, наделенному правом принимать решение?".

Но сторона защиты в свою очередь отметила, что в учебнике не содержатся сведения, не соответствующие действительности и напомнила о свидетелях – Климентии Джинджолия, Олеге Дамения и Ахре Бжания – которые подтвердили, что Леонид Лакербая 28 февраля 2013 года в Совбезе обещал уйти в отставку.

"Отказ истца от данных ему обещаний в Кабинете министров, в кабинете Совета безопасности 28 февраля 2013 года вызывает недоумение. Есть свидетели тех событий, к которым он обращался с просьбой о помощи. Свидетельства Дамения, Джинджолия и Бжания находятся в полном соответствии между собой. Авторы учебника по истории Абхазии опирались на факты. Считаем нужным обратить внимание суда на то, что в учебнике по истории Абхазии под нашим авторством не было попытки очернить честь и достоинство Лакербая. Его имя несколько раз упоминается в превосходной степени в числе депутатов первого Парламента. К сожалению, в связи с этим делом складывается парадоксальная ситуация. Исковое требование Лакербая считаю необоснованным", – отметил Станислав Лакоба.

Академик Олег Бгажба обратил внимание суда на то, что иск направлен не столько против авторов учебника, сколько против всей истории Абхазии. По его мнению, учебники по истории не должны стать предметом политических распри и не могут быть написаны и переписаны в угоду постоянно меняющейся политической конъюнктуры. Сама же судебная тяжба по своей "нудной продолжительности, вялости и неопределенности" напомнил ему "Процесс" Франца Кафки.

"Сам процесс по своей нудной продолжительности, вялости и неопределенности, напоминает "Процесс" Кафки. Судя по вопросам, задаваемым судьей, меня впечатлила предвзятость. В связи с этим невольно вспоминается монолог Чацкого: "А судьи кто?" На мой взгляд, это судебное дело несет в себе политический оттенок. Иск можно считать вполне надуманным", – высказал свое мнение Олег Бгажба.

Третья сторона процесса – Министерство образование республики – считает, что суд должен отозвать иск так как Лакербая не смог доказать, что фраза из учебника порочит его честь и достоинство.

Сухумский городской суд удовлетворил иск экс-премьера Леонида Лакербая . Доводы ответчиков судья Белла Хасая сочла не состоятельными.

"Ответчик Лакоба лишь сослался на разговор, состоявшийся в кабинете Совета безопасности. Судом бесспорно установлено, что премьер-министр Леонид Лакербая в феврале 2013 года не делал официальных заявлении о своей отставке", - добавила Белла Хасая.

Сухумский городской суд обязал Министерство образования удалить спорный фрагмент из учебника и переиздать его в течение одного месяца. Авторов суд обязал в течение 10 дней опровергнуть указанные в учебнике сведения, порочащие честь и достоинство экс-премьера.

Судебное разбирательство по иску бывшего премьер-министра Леонида Лакербая "О защите чести, достоинства и деловой репутации длится уже год".

Ответчиками выступают министерство образования и науки Абхазии и историки, авторы учебника "История Абхазии с древнейших времен до наших дней" Станислав Лакоба и Олег Бгажба, Учебник был дополнен и переиздан в 2015 году тиражом 8000 экземпляров.

В сентябре 2016 года новый учебник по истории поступил во все школы Абхазии. 13 параграф книги вызвал возмущение со стороны экс-премьера Леонида Лакербая.

Истец считает ложным фразу: "В сложившейся ситуации 29 мая 2014 года Парламент Абхазии … объявил вотум недоверия премьер-министру Л. Лакербая, обещавшему покинуть свой пост еще в феврале 2013 года …".

В судебном иске экс-премьер указал, что никаких обещаний уйти в отставку он не давал, и фраза в учебнике порочит его честь и деловую репутацию.

28 февраля 2013 года состоялся митинг, на котором требовали отставки Леонида Лакербая с поста премьер-министра. Однако тогда, как утверждает истец, он заявил, что под давлением уходить не собирается и эта информация была распространена агентством "Апсныпресс".

Ответчик Станислав Лакоба утверждает, что фраза достоверная. Историк основывается на разговоре с Леонидом Лакербая в Совете Безопасности после митинга 28 февраля 2013 года. Слова ответчика подтвердил свидетель, бывший депутат Парламента Ахра Бжания, который 28 февраля 2013 года участвовал на заседании комиссии в Министерстве обороны. На встрече, как свидетельствует Бжания, обсуждались вопросы социально-экономического характера и, в частности, об отставке аппарата Кабинета Министров.

В качестве свидетелей на суде выступали также экс-президент Александр Анкваб и действующий премьер-министр Валерий Бганба, который в 2014 году был спикером Парламента.

Александр Анкваб рассказал суду, что в феврале 2013 года к нему не поступило никаких заявлений от Леонида Лакербая о желании уйти в отставку с должности премьер-министра. Экс-президент также ответил, что он не формировал комиссию по вопросу отставки Леонида Лакербая с поста премьер-министра и подобных поручений в Парламент он не давал. Его слова подтвердил бывший спикер Парламента Валерий Бганба.

15 мая 2018 года суд принял решение о необходимости назначить лингвистическую экспертизу в ФБУ Южного регионального центра судебной экспертизы Министерства юстиции России в Ростове-на-Дону на предмет наличия в оспариваемом истцом тексте сведений, порочащих честь и деловую репутацию премьер-министра Леонида Лакербая.