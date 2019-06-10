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Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с заместителем Секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашидом Нургалиевым.

Рауль Хаджимба встретился с замсекретаря Совбеза России Рашидом Нургалиев

© Foto / http://presidentofabkhazia.org
В Абхазии
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с заместителем Секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым в понедельник 10 июня.

СУХУМ, 10 июн – Sputnik. Сотрудничество между Абхазией и Россией, основанное на двустороннем договоре, имеет положительные результаты и свидетельствуют о готовности сторон работать, заявил президент Абхазии Рауль Хаджимба, принимая в понедельник 10 июня заместителя Секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева.

Рашид Нургалиев
© Sputnik / Томас Тхайцук
Нургалиев дал оценку совместному ИКЦ органов внутренних дел России и Абхазии

"Области нашего сотрудничества следуют из большого Договора, подписанного Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Это вопросы, связанные с сотрудничеством правоохранительных органов, оборонных ведомств, приграничное сотрудничество, таможенное, вопросы медицинской тематики. Мероприятия, которые проводятся, и имеющиеся положительные результаты свидетельствуют о готовности сторон работать в этом направлении", - сказал абхазский лидер.

Нургалиев в свою очередь отметил важное значение сотрудничества в сфере безопасности, отмечается на сайте президента Абхазии.

"Пространство безопасности для нас очень важно. Архитектура безопасности с учетом современных реалий в мире должна быть адекватна внешним угрозам", - сказал Нургалиев.

Замсекретаря Совбеза России Рашид Нургалиев с рабочим визитом прибыл в Абхазию в понедельник 10 июня. Во вторник 11 июня запланирована встреча по итогам работы в сфере транспортного сообщения, по линии Министерства внутренних дел, Минздрава, Минобороны, органов таможенных служб. Рассмотрят вопросы региональной безопасности. 



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