Уставшие, но довольные: сборная Абхазии по футболу вернулась домой

Национальная сборная Абхазии завоевала бронзу на Чемпионате Европы по футболу под эгидой Conifa, который проходил в Нагорном Карабахе с 1 по 9 июня.

СУХУМ, 10 июн - Sputnik, Бадри Есиава. Национальная сборная Абхазии прибыла в республику утром вторника 11 июня.

Бронзовых призеров Чемпионата Европы по футболу по версии Conifa встретили на границе Псоу президент Федерации футбола республики Джума Кварацхелия и корреспонденты Информагентства Sputnik Абхазия.

По словам футболистов, они немного утомились в пути, но чувствуют себя хорошо. Капитан команды Шабат Логуа рассказал, что дорога от Степанакерта до Ереванского аэропорта заняло около семи часов. Перелет до аэропорта Сочи занял примерно один час.

Нагорный Карабах произвел приятные впечатления на игровой национальной сборной.

"Эмоций очень много. Чемпионат провели на высшем уровне. Люди в Нагорном Карабахе очень добрые, тепло встретили и провели нас. Мы все под большим впечатлением",- поделился Логуа.

Защитник сборной Астамур Цушба отметил, что в Нагорном Карабахе об Абхазии знают многие. Столица принимавшей чемпионат страны, Степанакерт, сказал футболист, красивая и чистая.

В промежутках между тренировками и матчами абхазским спортсменам удалось посетить знаковые места в рамках экскурсионной программы и организовать пикник в городе Шуши.

Гостеприимным назвал народ Нагорного Карабаха форвард Данило Ардзинба. Что касается игр, по его словам, самым сложным для абхазской сборной далась встреча с Западной Арменией.

"Это хорошая команда, сбалансированная. Все ребята техничные",- сказал Ардзинба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сборная Абхазии по футболу

Главный тренер Национальной сборной Абхазии Беслан Аджинджал подчеркнул, что своими игроками он доволен, но им немного не повезло.

"Не могу ни к кому из игроков предъявлять какие-то претензии. На мой взгляд, мы провели очень хороший турнир, выложились на все 100%, может даже больше. Серия пенальти - это лотерея, в которой мы редко выигрываем",- рассказал Аджинджал.

Он добавил, что причиной неудачи в серии пенальти было излишнее волнение игроков. Главный тренер допускает, что мог учесть не все нюансы во время подготовки команды.

Президент Федерации Футбола Абхазии Джума Кварацхелия встретил национальную сборную не с пустыми руками, а с шампанским и фруктами. Игроки сборной передали ему кубок бронзового призера и надели на него медаль. Кварацхелия даже поцеловал трофей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия

"Я доволен результатом. Мы, конечно, могли бы побороться и в финальной игре, но так получилось. Третье место на Чемпионате Европы - это достижение всего нашего народа, наших футболистов. Хочу от Федерации футбола поблагодарить всю команду, ее руководство и болельщиков" - сказал он.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд.