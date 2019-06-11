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Встреча в МЧС

Упрощение пересечения госграницы для спасателей при ЧС обсудили в Сухуме

© Foto / МЧС Абхазии
В Абхазии
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Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев в ходе рабочей поездки в Абхазию встретился с руководством МЧС республики.

СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Заместитель секретаря Совета Безопасности России Рашид Нургалиев обсудил с руководством МЧС Абхазии вопрос упрощенного пересечения государственной границы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, сообщается на странице ведомства в Facebook.

В частности, министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния указал на необходимость упростить режим для воздушного и наземного транспорта, который будет эвакуировать пострадавших в российские лечебные учреждения.

Стороны также обсудили вопросы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и проблему подготовки медицинского персонала высшего и среднего звена. Квициния назвал необходимым обучать сотрудников МЧС Абхазии в вузах Министерства здравоохранения России.



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