Упрощение пересечения госграницы для спасателей при ЧС обсудили в Сухуме

Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев в ходе рабочей поездки в Абхазию встретился с руководством МЧС республики.

СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Заместитель секретаря Совета Безопасности России Рашид Нургалиев обсудил с руководством МЧС Абхазии вопрос упрощенного пересечения государственной границы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, сообщается на странице ведомства в Facebook.

В частности, министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния указал на необходимость упростить режим для воздушного и наземного транспорта, который будет эвакуировать пострадавших в российские лечебные учреждения.

Стороны также обсудили вопросы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и проблему подготовки медицинского персонала высшего и среднего звена. Квициния назвал необходимым обучать сотрудников МЧС Абхазии в вузах Министерства здравоохранения России.