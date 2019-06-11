Российское посольство в Абхазии провело торжественный прием ко Дню России

СУХУМ, 11 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. В канун Дня России, который ежегодно отмечается 12 июня, в посольстве Российской Федерации в Абхазии прошел торжественный прием.
На торжество пришли руководители республики во главе с президентом Раулем Хаджимба, главы и работники государственных учреждений. Гость мероприятия - заместитель секретаря Совбеза России Рашид Нургалиев.
"Позвольте вас поздравить с Днем России. Сегодня мы отмечаем праздник, который непосредственно связан с событиями почти тридцатилетней давности, когда в нашей стране начались эпохальные преобразования в политической, экономической и духовной сфере", - добавил он.
Перемены большого масштаба имели разные последствия, порой весьма болезненные, но все трудности удалось преодолеть, заметил Нургалиев.
"Год за годом, по мере развития демократических институтов и повышения благосостояния граждан наше общество становилось все более зрелым, консолидированным и стабильным", - подчеркнул заместитель секретаря Совбеза России.
Говоря о том, каким образом следует еще больше укреплять российскую государственность, Нургалиев привел в пример слова Фазиля Искандера.
"Российский и абхазский писатель Фазиль Искандер, чей юбилей мы отметили в марте этого года, говорил: "Если каждый будет делать добро в пределах своих возможностей, возможности добра станут безграничными". То же самое применимо и к благополучию нашей Родины", - сказал Нургалиев.
Рашид Нургалиев высоко оценил взаимодействие Абхазии и России в различных областях.
"Мы научились твердо отстаивать свои интересы на международной арене, проводя собственную независимую политику. Пример этому – справедливое признание независимости Абхазии в 2008 году. Уверен, что тесное сотрудничество России и Абхазии основано на вековых традициях дружбы, культурной и духовной близости двух народов", - сказал Рашид Нургалиев.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба отметил, что в новейшей истории дата 12 июня 1990 года приобрела особую актуальность и политическую значимость.
"В этот день была принята декларация о государственном суверенитете Российской Федерации. Это знаменательное событие явилось еще одним уверенным шагом на пути становления и утверждения российской государственности, консолидации всех народов, связывающих свой исторический путь с судьбой России", - подчеркнул президент.
После признания независимости Абхазии Россией отношения между двумя государствами вступили в качественно новую полосу развития, заметил Хаджимба.
"Поэтапно осуществляются положения российско-абхазского Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве, определившего новые параметры нашего взаимодействия. Успешно реализуются программы социально-экономической поддержки Республики Абхазия. В этот торжественный день я от всей души хотел бы поздравить весь народ дружественного государства, пожелать все россиянам доброго здоровья, счастья и дальнейших успехов", - заключил Рауль Хаджимба.
После официальных речей настало время приступить к поздравлениям в честь праздника уже с бокалом шампанского и различными угощениями, которые были на столах.
День России — государственный праздник Российской Федерации, который ежегодно отмечается 12 июня с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.