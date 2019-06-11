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Работа КПП Псоу

Вор с непогашенной судимостью пытался незаконно попасть в Абхазию

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Россиянин пытался перейти государственную границу вброд по реке Псоу из-за того, что попал "в сложную жизненную ситуацию".

СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Гражданин России пытался попасть в Абхазию, переходя вброд пограничную реку Псоу, сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Граница по реке Псоу
© Sputnik / Елена Нездоровина
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По словам задержанного, он шел к родственникам в Гагру, "поскольку попал в сложную жизненную ситуацию". При установлении личности задержанного выяснилось, что он неоднократно привлекался к уголовной ответственности и имеет непогашенную судимость за кражу.

Отмечается, что за день до инцидента 29-летний мужчина пытался проехать в Абхазию через автомобильный пункт пропуска "Адлер", но его развернули обратно.

В настоящее время за попытку незаконного пересечения государственной границы в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. На период следственных действий в отношении него избрана мера пресечения – заключение под стражу, говорится в сообщении.



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