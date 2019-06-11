Новоафонская пещера заработает в выходной день по просьбе турфирм

СУХУМ, 11 июн - Sputnik, Бадри Есиава. По просьбе туристических фирм Новоафонскую пещеру откроют для посещения в пятницу 14 июня, рассказал корреспонденту Sputnik замдиректора пещеры Дамей Смыр.

"По нашему графику с 1 по 16 июня пещера работает только во вторник, среду, четверг и в выходные дни. Но так как заявок много, мы добавили на этой неделе еще и пятницу. Ежедневно пещера будет открыта с 17 июня", - объяснил Смыр.

Он добавил, что поток туристов в пещеру с 1 по 10 мая 2019 года на треть превысил показатели аналогичного периода 2018 года. Начала первого месяца лета примерно на уровне прошлого сезона.

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В Новоафонской пещере завершены работы по реконструкции основного здания и в ближайшие дни планируют открыть холл, откуда можно будет попасть в пещеру. По словам Смыр, новое помещение просторное и прохладное.