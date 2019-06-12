Рауль Хаджимба поздравил Владимира Путина с Днем России

Декларации о государственном суверенитете РСФСР была принята 12 июня 1990 года.

СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба направил поздравительное сообщение президенту России Владимиру Путину по случаю празднования Дня России, сообщает официальный сайт президента страны.

"12 июня 1990 года произошло историческое событие – принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Документальная хроника свидетельствует об уникальной и богатой предыстории этого национального праздника. Российская Федерация сегодня – это крепкое государство с современной экономикой и уверенностью в завтрашнем дне. Трудно переоценить Ваш личный вклад в динамично развивающиеся отношения стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами", - сказано в поздравлении.

Резюмируя, президент пожелал лидеру России и всему многонациональному российскому народу "мира, добра, благополучия и новых свершений во благо России".

Декларации о государственном суверенитете РСФСР была принята 12 июня 1990 года.