Факты о сухумском "доме с часами": возможно, вы что-то не знали

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Песни на родном: как популяризовать абхазский через искусство Первый сольный концерт Саиды Габния "Мир прекрасен" пройдет в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера 14 июня в 19:00. В преддверии этого события в пресс-центре Sputnik состоялась пресс-конференция. 75

Абхазия возглавила рейтинг самых популярных курортов у российских туристов Всего за первые три месяца 2019 года россияне совершили почти 7,5 миллиона зарубежных путешествий. 602