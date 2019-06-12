Факты о сухумском "доме с часами": возможно, вы что-то не знали

12 июня 1914 года построили здание сухумской городской администрации. Sputnik Абхазия собрал 10 фактов об одной из главных визиток столицы.
Первый сольный концерт Саиды Габния "Мир прекрасен" пройдет в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера 14 июня в 19:00. В преддверии этого события в пресс-центре Sputnik состоялась пресс-конференция.
Всего за первые три месяца 2019 года россияне совершили почти 7,5 миллиона зарубежных путешествий.
В Сочи с 9 по 16 июня проходит юбилейный 30-й открытый российский кинофестиваль "Кинотавр".