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Сухумские часы

Факты о сухумском "доме с часами": возможно, вы что-то не знали

© Sputnik
В Абхазии
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12 июня 1914 года построили здание сухумской городской администрации. Sputnik Абхазия собрал 10 фактов об одной из главных визиток столицы.

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Теги:
Администрация г. Сухум


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