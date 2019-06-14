Объем нелегального ввоза сигарет из Абхазии в Россию увеличился более чем в 17 раз

За первое полугодие 2019 года за незаконный ввоз сигарет из Абхазии в Россию было возбуждено 207 дел об административных правонарушениях и изъято более четырех тысяч блоков сигарет.

СУХУМ, 14 июн - Sputnik. Объем нелегального ввоза табачной продукции из Абхазии в Сочи за последний год вырос в 17,5 раз, сообщает пресс-служба Сочинской таможни.

С начала года по фактам незаконного перемещения партий сигарет через таможенную границу Евразийского экономического союза было возбуждено 207 дел об административных правонарушениях, изъято 4 125 блоков сигарет. За аналогичный период прошлого года - 126 дел, изъято 235 блоков сигарет, говорится в сообщении.

В частности, в среду 12 июня на Международном автомобильном пункте пропуска был задержан автомобиль "Даймлер Крайслер", в полу которого был оборудован люк, в котором таможенники нашли сто блоков сигарет, сообщает пресс-служба.

Пассажирскую таможенную декларацию водитель, гражданин Абхазии, не подавал, разрешительные документы на товар отсутствовали. В ходе таможенного контроля он пояснил, что сигареты перевозил с целью продажи в России. На товары и автомобиль наложен арест, образцы табачной продукции направлены на товароведческую экспертизу. По данному факту возбуждены два дела об административных правонарушениях.