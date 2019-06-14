15:29 14 Июня 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.43
  • EUR72.70
Поиск
Контрабанда сигарет

Объем нелегального ввоза сигарет из Абхазии в Россию увеличился более чем в 17 раз

© Foto / Сочинская таможня
В Абхазии
Получить короткую ссылку
31310

За первое полугодие 2019 года за незаконный ввоз сигарет из Абхазии в Россию было возбуждено 207 дел об административных правонарушениях и изъято более четырех тысяч блоков сигарет.

СУХУМ, 14 июн - Sputnik. Объем нелегального ввоза табачной продукции из Абхазии в Сочи за последний год вырос в 17,5 раз, сообщает пресс-служба Сочинской таможни. 

Контрабанда сигарет в тачке на Псоу, 3 июня 2019
© Foto / Пресс-служба Сочинской Таможни
Зевс унюхал контрабанду: из Абхазии пытались незаконно вывезти партию сигарет

С начала года по фактам незаконного перемещения партий сигарет через таможенную границу Евразийского экономического союза было возбуждено 207 дел об административных правонарушениях, изъято 4 125 блоков сигарет. За  аналогичный период прошлого года  - 126 дел, изъято 235 блоков сигарет, говорится в сообщении.

В частности, в среду 12 июня на Международном автомобильном пункте пропуска был задержан автомобиль "Даймлер Крайслер", в полу которого был оборудован люк, в котором таможенники нашли сто блоков сигарет, сообщает пресс-служба.

Пассажирскую таможенную декларацию водитель, гражданин Абхазии, не подавал, разрешительные документы на товар отсутствовали. В ходе таможенного контроля он пояснил, что сигареты перевозил с целью продажи в России. На товары и автомобиль наложен арест, образцы табачной продукции направлены на товароведческую экспертизу. По данному факту возбуждены два дела об административных правонарушениях.

По теме

Соблазн легкой наживы: пресечен незаконный ввоз в Россию крупной партии сигарет
Детская неожиданность: раскрыт необычный способ контрабанды сигарет на Псоу
"Японки" с табачком: сочинские таможенники пресекли незаконный ввоз сигарет


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Гренландская зима и улицы Дакки: лучшие снимки National Geographic Travel Photo
Главы из жизни: Руслан Хашиг о себе и не только
Главы из жизни: Руслан Хашиг о себе и не только
Золотой запас Европейских государств на душу населения

Соцсети

Sputnikabkhazia