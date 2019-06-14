Блог в руки: как в Абхазии развивается профессия, которой не учат

О том, как выглядит блогерство в Абхазии, о чем рассказывают авторы, почему Instagram самая популярная площадка и можно ли на этом зарабатывать, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Социальные сети – это что-то вроде современной "Повести временных лет", ежедневно ведется летопись жизни миллиардов. Каждый день мы делаем публикации и сами читаем чужие. Но есть те, кто не просто выкладывает что-то о себе, а превратил это в работу.

В Абхазии есть десятки блогов на разную тематику. Одни делятся личным читательским опытом, другие ведут бизнес, третьи рассказывают, как вкусно приготовить национальные блюда и не только.

"Острожно! Впереди болото!"

"Моя роль в обществе как книжного блогера представляется мне в виде некой бесплатной социальной нагрузки. Я люблю делиться полезными сведениями о книгах и о процессе чтения, – рассказывает о себе Ирина Турава, автор личного блога Irina Turava_Reads. – Ввиду отсутствия книжного магазина с новинками литературы жителям нашей страны приходится черпать информацию на просторах интернета, а там можно с легкостью заблудиться, так что я – проводник, пробирающийся сквозь колючие заросли и кричащий группе, следующей за мной: "Осторожно! Впереди болото!".

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У Ирины сегодня почти четыре тысячи подписчиков. Как она сама призналась, долго мирилась с названием своей деятельности - блогерством. Изначально не преследовала цель создать площадку, рассчитанную на широкий круг читателей. Просто вела обычную страницу в Instagram, с выкладыванием личных фотографий, изображений еды, природы, туфель, фильмов, книг. В случае с книгами она дополняла фото описанием произведения, делилась своим мнением.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Книжный червь-сухумчанин🌴 📖 (@irina_turava_reads) 13 Мар 2019 в 5:13 PDT

"С появлением детей я ощутила потребность обсуждать детскую литературу с другими мамами, делиться собственным опытом, перенимать полезный чужой. Открыла страницу, рассказала об идее писать исключительно о книгах, добавив и детскую литературу. Получив огромное количество положительных откликов, получила одновременно и мощную мотивацию для создания книжного блога", – поделилась Турава.

В блогерской среде есть свои правила. Чтобы оставаться популярным, считается, что необходимо ежедневно выкладывать публикации. То есть не теряться в ленте. Но для Ирины Турава эти правила не работают. Она пишет, когда есть время и вдохновение.

"Я перфекционистка, и мне представляется совершенно невозможным бездушно составить пару предложений о книге и выставить на всеобщее ознакомление с моими умозаключениями. Всегда искренне радуюсь, получая потом благодарность от подписчиков за мой труд. Именно с формулировкой "труд" я часто получаю подобные сообщения, а значит, читатели понимают, что это непросто выделить время среди тысячи забот и посвятить его своей аудитории", – призналась блогер.

Она часто проводит совместные проекты с компаниями, которые работают в Абхазии. Так перед Новым годом с одним из сотовых операторов подготовила подарки из книг для 300 абхазских детей.

"Буквально три дня назад мне предложила грандиозный проект благотворительная общественная организация "Киараз". В проект мы планируем вовлечь всю республику, если получится. Мы пока обговариваем организационные детали, подробности будут опубликованы у меня на странице на следующей неделе. И сейчас еще я в процессе формирования книжного ассортимента для первого абхазского онлайн-гипермаркета "Мозаика", который через неделю начнет свою работу. Так что хорошие новости для книголюбов: книги больше не придется заказывать в России, их теперь принесут вам домой, останется только читать", – рассказала она.

Сначала были продажи

У Анрика Аджба, автора anrik_gid_abhazia, сегодня чуть больше 18 тысяч подписчиков. Изначально он создавал страницу для продажи туров. Но вскоре его затянуло, и он решил рассказывать туристам об Абхазии, делиться необычными маршрутами и, конечно, своими услугами.

"Только поначалу я писал, когда ловил вдохновение. Сейчас все не так. Куча книг на эту тему написана,Э снято множество вебинаров. В день я выделяю час на написание текста. Обычно пишу два. Просто сел, открыл заметки и написал. Ко мне приезжало много друзей блогеров из Крыма. Они дали отличный толчок блогу. Точнее, мне лично как гиду. Я многому научился у тех ребят и касаемо Instagram, и проведения экскурсий", – рассказал блогер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЭКСКУРСИИ ПО АБХАЗИИ (@anrik_gid_abhazia) 10 Янв 2019 в 7:18 PST

Поначалу люди подписывались, чтобы просто сгонять с Анри в тур. Но очень скоро страница превратилась в блогерскую. Так Анри задумался, как раскрутить страничку и какие темы людям были бы интересны. Основной упор он сделал на качественный фотоконтент. Для этого Анри пригласил профессиональных фотографов в свою команду.

"И все пошло, поехало. Теперь уже могу писать о чем захочу, хоть гороскоп, и всегда получаю обратную связь. Все потому, что многие уже подписаны больше года, и мы сроднились. Как показывает статистика, на меня подписано одинаковое количество людей из России и из Абхазии. Но Россия всегда более активна в комментариях. Наши отмалчиваются либо пишут в личку".

Сегодня для Анри блогерство – работа и источник дохода. Именно на своей странице он продает туры по Абхазии.

Он не может себе позволить долго не появляться в ленте. Как он сам признался, у него всегда есть тексты "на черный день".

"В сезон я получаю около 100 запросов на переписку в день. Бывает, начинает дергаться глаз и хочется выкинуть телефон. Вопросов глупых очень много. Я стараюсь отвечать на все. Например, о том, что в Абхазии живут ежики, о том, что пройти границу через дырку в заборе нельзя, о том, что у нас безопасно и что абхазы не едят людей. Но мой любимый вопрос "какая завтра погода?" Но, какой бы вопрос глупый не был, отвечаю я всем. Считаю, что если ведешь блог, то это тебя обязывает отвечать даже на глупости", – пояснил блогер.

На своем личном примере Анри доказывает, что зарабатывать на этом можно. Часто ему поступают предложения пропиарить на своей страничке различные организации, турфирмы.

"У меня узкая направленность страницы. Без проблем рекомендую гидов, гостиницы, кафе, развлечения, что может пригодиться туристу", – добавил он.

Рецепт блогерства

Юлия, автор странички Sjedobno, как и многие, не планировала создавать блог. Она просто завела страничку как собственную кулинарную книгу, чтобы был доступ к рецептам в любое время и в любом месте. Но вскоре на нее стали подписываться, и сегодня на фуд-блог Юли подписаны 19 с половиной тысяч читателей. Но занятие свое она не считает работой, для нее это скорее хобби.

"Долгое время страница была закрыта, о ней не знали даже самые близкие, потом муж где-то проболтался, и завертелось", – призналась она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Съедобно 😜 (@sjedobno) 14 Май 2019 в 6:02 PDT

Юлия публикует фото еды и рецепты только собственного приготовления. Для нее важно делиться личным опытом.

"Единственное препятствие между мной и красивой фотографией - моя лень. Я, конечно, стараюсь красиво накрывать на стол, но обычно не сервирую, как на фото. Из-за невозможности уделять этому много времени в блог попадает далеко не все, что я готовлю. Никогда не выкладываю то, что мне не понравилось. Бывает блюдо красивое, но невкусное, на мой взгляд, (даже если родным понравилось), то я его не публикую. Хотя муж любит все, что я готовлю, в доказательство этому - его живот и плюс 20 килограммов за три года. И как говорят его друзья, "это он еще легко отделался", – добавила Юлия.

Площадка для творчества

Социальные сети все чаще и чаще становятся трамплином для людей искусства. Аста Чкадуа ведет поэтический блог в Instagram.

"Я сколько себя помню, пишу стихи. Сначала я их никуда не выкладывала. Показывала только близким. Они все время мне говорили, чтобы я публиковала стихи в ВК, но я этого не делала. Позже, когда появился Instagram, я все же решилась, сделала пост на личной страничке, и получилась интересная обратная связь. И я подумала, почему бы и нет", – рассказала Аста Чкадуа.

Но Аста не хотела публиковать стихи под своим именем, чтобы у читателей было объективное мнение. Поэтому она решила назвать страничку Ne_ahmatova.

"Я не хотела, чтобы мои знакомые, если даже им не нравится, писали мне, как все классно. Я хотела это сделать от другой страницы, чтобы никто не знал автора. Поэтому я придумала ник. Я очень люблю Ахматову. Но я даже близко не пишу, как она. Поэтому Не Ахматова", – призналась Чкадуа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chka (@ne_ahmatova) 4 Июл 2018 в 12:40 PDT

Несмотря на то, что на страничку подписаны многие, Аста Чкадуа не считает свою деятельность работой. Блогерство для нее – это просто хобби, которое она совмещает с основной работой.

По мнению поэтессы, блогером в Абхазии может стать каждый, но это очень сложное занятие, и в республике авторам намного сложнее, чем в других странах, так как приходится работать на голом энтузиазме.

"Здесь, в Абхазии блогеры работают на полном энтузиазме, им сложно зарабатывать, если, конечно, они не ведут туристический блог. Если это просто блог с классными видео и фото, может быть, когда-нибудь это выстрелит. В Абхазии блогерство – это, скорее всего, хобби. Конечно, мне часто поступаю предложения опубликовать у себя рекламу, а взамен мне предлагают скидку, но я всегда отказываюсь", – добавила блогер.