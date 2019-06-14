Новый "артист": малый зал Абхазской госфилармонии пополнился роялем

Рояль фирмы "Petrof", который был выпущен в Чехословакии в 1990 году, хранился в семье жителей села Верхняя Эшера.

СУХУМ, 14 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазская государственная филармония приобрела рояль для малого зала, сказал в интервью Sputnik директор культурного учреждения Руслан Хаджимба.

"Для нашего малого зала очень был нужен рояль, но небольшого размера, так как пространства здесь не очень много. Мы давно искали этот музыкальный инструмент, и нашелся человек, у которого он был. Это рояль фирмы "Petrof", выпустили его в Чехословакии в 1990 году, 29 лет для такого рояля - это очень мало, можно сказать, что он новый", - добавил он.

Рояль "Petrof" приобрели на собственные филармонические средства без помощи и участия других госструктур или спонсоров, проинформировал Хаджимба. Состояние инструмента хорошее, осталось только настроить его, говорит он.

"Когда я узнал цену, то удивился, так как купить подобный рояль за 150 тысяч рублей - это большая удача, можно считать, что его нам подарили. Рояль стоял в семье жителей Верхней Эшеры около 25 лет, инструмент в хорошем состоянии, мы уже договорились с мастером, который будет его настраивать", - сказал Хаджимба.

Помимо рояля, планируется приобрести стулья, вместимость зрителей в малом зале филармонии – сто человек, сообщил он.

"Здесь у нас помещается оркестр, в филармонии числятся инструменталисты, народные, заслуженные певцы. Они будут выступать в малом зале нашей филармонии", - подчеркнул директор Госфилармонии.

Первый концерт с участием нового рояля в малом зале филармонии состоится 29 июня в 17:00. В нем примут участие лауреат международных конкурсов, преподаватель Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Виктор Абрамян-Эшба, Государственный камерный оркестр Республики Абхазия, и другие музыканты. В программу концерта вошли произведения Вивальди, Марчелло, Баха, Бизе, Пуччини.